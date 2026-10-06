«Δικλείδα ευελιξίας» στο ταμείο καινοτομίας ζητούν οι σπάνιοι ασθενείς

«Η σπανιότητα δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα«

Διονυσία Προκόπη

«Δικλείδα ευελιξίας» στο ταμείο καινοτομίας ζητούν οι σπάνιοι ασθενείς
ΦΑΡΜΑΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος ζητά αναλογικότητα και εξειδίκευση στο νέο πλαίσιο HTA ώστε η σπανιότητα να μην αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.
  • Η ΕΣΑΕ προτείνει την αντικατάσταση του όρου «μεγάλο θεραπευτικό αποτέλεσμα» με «κλινικά σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα» για να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες των σπάνιων παθήσεων.
  • Η συμμετοχή εξειδικευμένων κλινικών εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων ασθενών είναι απαραίτητη σε όλες τις φάσεις αξιολόγησης των θεραπειών για σπάνιες παθήσεις.
  • Η Ένωση ζητά ευελιξία στο Ταμείο Καινοτομίας, με συμπληρωματική οδό ένταξης θεραπειών που εγκρίνονται εκτός του ετήσιου Horizon Scanning, ειδικά για ορφανά φάρμακα και θεραπείες με υψηλή ακάλυπτη ανάγκη.
Snapshot powered by AI

Θετικά υποδέχεται το νέο πλαίσιο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA) και το Ταμείο Καινοτομίας η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Ε.), ζητώντας όμως αναλογικότητα, εξειδίκευση και ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών, ώστε η σπανιότητα να μη μετατρέπεται σε εμπόδιο πρόσβασης στην καινοτομία.

Η δημιουργία ενός πιο οργανωμένου, διαφανούς και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου αξιολόγησης, η σύνδεσή του με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα HTA, και η δυνατότητα ταχύτερης πρόσβασης σε πραγματικά καινοτόμες θεραπείες αποτελούν εξελίξεις που η ΕΣΑΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές.

Για τους ασθενείς με σπάνιες και υπερσπάνιες παθήσεις, το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής: μπορεί ένα σύστημα σχεδιασμένο κυρίως γύρω από τα δεδομένα των συχνών νοσημάτων να αξιολογήσει δίκαια μία θεραπεία που μπορεί να αφορά μερικές δεκάδες, ή ακόμα και λίγους, ασθενείς; Η απάντηση δεν μπορεί να είναι η χαλάρωση της επιστημονικής αξιολόγησης, υποστηρίζει η ΕΣΑΕ, πρέπει, όμως, να είναι η αναλογικότητα.

Οι σπάνιες παθήσεις χαρακτηρίζονται από μικρούς και συχνά ετερογενείς πληθυσμούς, περιορισμένα δεδομένα φυσικής ιστορίας, δυσκολίες διεξαγωγής μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών, διαφορετικούς γονότυπους και φαινότυπους και, σε πολλές περιπτώσεις, απουσία κατάλληλου συγκριτή ή προηγούμενης θεραπείας. Οι ιδιαιτερότητες αυτές δεν αποτελούν «ελλείψεις» της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Αποτελούν σε σημαντικό βαθμό εγγενή χαρακτηριστικά της έρευνας και ανάπτυξης θεραπειών σε πολύ μικρούς πληθυσμούς. Εάν δεν αναγνωριστούν μέσα στο ίδιο το σύστημα αξιολόγησης, υπάρχει ο κίνδυνος η σπανιότητα να μετατραπεί από βιολογικό χαρακτηριστικό της νόσου σε συστηματικό μειονέκτημα πρόσβασης.

Από το «μεγάλο θεραπευτικό αποτέλεσμα» στο «κλινικά σημαντικό»

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία των προτάσεων που κατέθεσε η ΕΣΑΕ, αφορά την απαίτηση στοιχειοθέτησης «μεγάλου θεραπευτικού αποτελέσματος». Η έννοια αυτή μπορεί να φαίνεται εύλογη, όταν εφαρμόζεται σε μεγάλους πληθυσμούς και σε νοσήματα στα οποία είναι δυνατή η μέτρηση σημαντικών διαφορών, μέσα από μεγάλες συγκριτικές κλινικές μελέτες. Στις σπάνιες και υπερσπάνιες παθήσεις, όμως, μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο αποκλεισμού.

Πολλά σπάνια νοσήματα είναι σοβαρά, χρόνια, προοδευτικά και μη αναστρέψιμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπευτική επιτυχία δεν εκφράζεται πάντοτε ως θεαματική βελτίωση ενός συμβατικού κλινικού δείκτη. Μπορεί να σημαίνει ότι ένα παιδί διατηρεί για περισσότερα χρόνια τη βάδιση. Ότι ένας ασθενής διατηρεί την ικανότητα κατάποσης, ομιλίας ή αυτοεξυπηρέτησης. Ότι επιβραδύνεται η έκπτωση της αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας. Ότι καθυστερεί η απώλεια της αυτονομίας ή η ανάγκη για αναπνευστική υποστήριξη. Ότι αποφεύγεται μία μη αναστρέψιμη επιπλοκή. Ή ότι μία νόσος που μέχρι σήμερα εξελισσόταν αδιάκοπα, σταθεροποιείται. Για τον λόγο αυτό, η ΕΣΑΕ προτείνει την αντικατάσταση του όρου «μεγάλο θεραπευτικό αποτέλεσμα» από τον επιστημονικά καταλληλότερο όρο «κλινικά σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα».

Επίσης, η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος θεωρεί ότι στις αξιολογήσεις θεραπειών για σπάνιες και υπερσπάνιες παθήσεις, η συμμετοχή κατάλληλου κλινικού εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση στη συγκεκριμένη νόσο (disease-specific clinical expert) δεν μπορεί να επαφίεται απλώς στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει εδώ η αξιοποίηση των αναγνωρισμένων Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων και των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ERNs), στα οποία βρίσκεται συγκεντρωμένη σημαντική ευρωπαϊκή κλινική εμπειρία για παθήσεις που ένας μεμονωμένος εθνικός μηχανισμός δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει σε αντίστοιχο βάθος.

Η ανάγκη συμμετοχής κατάλληλα εκπαιδευμένου εκπροσώπου ασθενών ή, όπου απαιτείται, φροντιστή, ιδίως κατά τον καθορισμό του PICO, των θεραπειών σύγκρισης (comparators) και των εκβάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση, είναι ένα ακόμη σημείο, το οποίο επισημαίνει η ΕΣΑΕ.

Τέλος, ως προς το Ταμείο Καινοτομίας, η Ένωση προτείνει τη δημιουργία εξαιρετικής συμπληρωματικής οδού ένταξης στο Horizon Scanning και εξέτασης από το Ταμείο κατά τη διάρκεια του έτους, ιδίως για ορφανά φάρμακα και θεραπείες σπάνιων ή υπερσπάνιων παθήσεων με υψηλή ακάλυπτη ανάγκη. Να υπάρχει, δηλαδή, μια δικλείδα ευελιξίας, σε περίπτωση που μια νέα θεραπεία λάβει έγκριση μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου Horizon Scanning.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:49LIFESTYLE

«Δεν έγινε ακριβώς έτσι...» - Η Χάλι Μπέρι απαντά στις καταγγελίες του Ολιβιέ Μαρτίνεζ για την κακοποίηση του γιου τους

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέο πλαίσιο για τα αεροπορικά ταξίδια στην ΕΕ: Τι αλλάζει για αποζημιώσεις, χειραποσκευές, χαμένες ανταποκρίσεις

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της: Τι δείχνουν τα στοιχεία της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική ληστεία στην Σικελία: Ομάδα αγνώστων ξήλωσε δύο ATM με κλεμμένο... εκσκαφέα - Δείτε βίντεο

11:28ΦΑΡΜΑΚΟ

«Δικλείδα ευελιξίας» στο ταμείο καινοτομίας ζητούν οι σπάνιοι ασθενείς

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Διαγωνισμός για τον πιο γρήγορο και βαθύ ύπνο σε 90 λεπτά έδωσε 12.000 δολάρια

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη παρουσία του δικηγόρου του

11:22LIFESTYLE

Μπίλι Άιλις: Άλλαξε τα μαλλιά της και έγινε viral - Η νέα εμφάνιση που ξάφνιασε τους θαυμαστές της

11:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση-βραδινή ζώνη: Το Σόι στην κορυφή, GNTM και Ντέρτι ανεβάζουν στροφές

11:18ANNOUNCEMENTS

«Κερκίδα Giant Heart - Μια θέση για όλους»: η νέα πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Novibet

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος απατών του ΕΦΚΑ - 5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρεις ότι λέει ψέματα» - Οι προσπάθειες συγκάλυψης των 7 κατηγορουμένων και τα μηνύματα που αποκαλύπτουν το παρασκήνιο στο Cornell

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Ιωάννα Γάκα έκανε πλασμαφαίρεση στον εαυτό της και στην κόρη της

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: «15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο για τις τηλεφωνικές απάτες»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το JAECOO 7 σάρωσε τη βρετανική αγορά

10:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αγγλία-Τσεχία και Κροατία-Ισπανία με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε εξέλιξη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης - Διέπρατταν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

10:38ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα - Στις 13:00 η συγκέντρωση στην Αθήνα

10:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεκίνησαν οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος - Η ατζέντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος απατών του ΕΦΚΑ - 5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του Μαζωνάκη παρουσία του δικηγόρου του

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

09:31ΚΟΣΜΟΣ

«Η ελπίδα είναι αυτό το πράγμα με τα φτερά»: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Ρομπ Λόου για τη 13χρονη Φιόνα

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: «30άρια» τις επόμενες μέρες και μετά βροχές - Διαταραχή από Ιταλία

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Ιωάννα Γάκα έκανε πλασμαφαίρεση στον εαυτό της και στην κόρη της

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο Παγκράτι - Εντοπίστηκαν όπλο και κάλυκες - Τρεις συλλήψεις νεαρών, δικογραφία για απόπειρα δολοφονίας

10:36ΚΟΣΜΟΣ

«Τι σου έκανε για να την μισείς τόσο πολύ;»: Συγκλονίζουν οι κόρες του 40χρονου πρώην παίκτη του «American Idol» που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία της συζύγου του

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 11,5 τόνοι σκουπιδιών έφυγαν από τη θάλασσα - Ο βυθός στο Πόρτο Κουφό «ανασαίνει» ξανά

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε εξέλιξη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης - Διέπρατταν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

11:22LIFESTYLE

Μπίλι Άιλις: Άλλαξε τα μαλλιά της και έγινε viral - Η νέα εμφάνιση που ξάφνιασε τους θαυμαστές της

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Enfield: Για παλιοσίδερα ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονταν στη Σύρο το '70

10:03ΠΟΛΤΟΣ

Οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στο Μπασάκσεχιρ - 3 μαθητές σε κρίσιμη κατάσταση

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Γυναίκα συνελήφθη για κατασκοπεία - Έβγαζε φωτογραφίες στη Σούδα

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ