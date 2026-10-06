Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ η πρόταση της Ελλάδας πρέπει να γίνει δεκτή

Μάνος Χατζηγιάννης

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις για την ενεργειακή κρίση
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  • Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας τόνισε την ανάγκη αποδοχής της πρότασης του πρωθυπουργού Μητσοτάκη για εξαίρεση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς της ΕΕ.
  • Η αύξηση του κόστους ζωής και η άνοδος των τιμών των καυσίμων αποτελούν το κύριο πρόβλημα για τους πολίτες της Ευρώπης.
  • Ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να στηρίξει τους πολίτες.
  • Απαιτούνται σοβαρές και τολμηρές κοινές ευρωπαϊκές λύσεις αντί για γενικές προτροπές και ευχές.
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Την ανάγκη η ΕΕ να κάνει δεκτή την πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, για εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν λάβει τα Κράτη Μέλη για τη στήριξη των πολιτών και τη χρήση των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε ότι «το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες, είναι η αύξηση του κόστους ζωής» συμπληρώνοντας ότι σε αυτό προστέθηκε και η μεγάλη άνοδος της τιμής των καυσίμων που επηρεάζει κάθε τομέα, από τις μετακινήσεις έως την παραγωγή τροφίμων. Προειδοποίησε ότι ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξαντλήσει όλα τα μέσα ώστε να σταθεί δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται. Ο Δημήτρης Τσιόδρας κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «Χρειάζονται σοβαρές πρωτοβουλίες με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Δεν είναι ώρα για ευχές και γενικές προτροπές. Είναι ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις».

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες, είναι η αύξηση του κόστους ζωής.

Σε αυτό ήρθε να προστεθεί και η μεγάλη άνοδος της τιμής των καυσίμων που επηρεάζει κάθε τομέα, από τις μετακινήσεις έως την παραγωγή τροφίμων.

Ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαντλήσει όλα τα μέσα ώστε να σταθεί δίπλα στους πολίτες.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξουν τους πολίτες τους και να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η πρόταση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να στηρίξει τους πολίτες της που δοκιμάζονται.

Χρειάζονται σοβαρές πρωτοβουλίες με ευρωπαϊκή σφραγίδα.

Δεν είναι ώρα για ευχές και γενικές προτροπές. Είναι ώρα για τολμηρές κοινές λύσεις.

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