Κινηματογραφική ληστεία στην Σικελία: Ομάδα αγνώστων ξήλωσε δύο ATM με κλεμμένο... εκσκαφέα

Από το περιστατικό, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο κτίριο, ενώ οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν από το σημείο πριν φτάσουν οι τοπικές αρχές

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Κινηματογραφική ληστεία στην Σικελία: Ομάδα αγνώστων ξήλωσε δύο ATM με κλεμμένο... εκσκαφέα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια ομάδα περίπου 12 ατόμων χρησιμοποίησε κλεμμένο εκσκαφέα για να αφαιρέσει δύο ATM σε πόλη της Σικελίας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο κτίριο.
  • Τα ATM ανήκαν στις τράπεζες Monte dei Paschi di Siena και Banca Agricola Popolare di Ragusa και ήταν τοποθετημένα δίπλα-δίπλα στο Σορτίνο.
  • Οι δράστες διέφυγαν πριν φτάσουν οι τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.
  • Ο Σορτίνο έχει ιστορικό επιθέσεων σε τράπεζες, με προηγούμενη απόπειρα ληστείας τον Ιανουάριο με εκρηκτικό μηχανισμό.
  • Ο δήμαρχος της πόλης Βιντσέντζο Παρλάτο ανέφερε την ανησυχία των κατοίκων και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την προσωρινή απουσία των ATM.
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Μια κινηματογραφική ληστεία έλαβε χώρα σε πόλη της Σικελίας, όπου μια ομάδα αγνώστων χρησιμοποίησε έναν... εκσκαφέα για να ξηλώσει δύο ATM.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 03:30 (τοπική ώρα, 04:30 ώρα Ελλάδος), όταν μια ομάδα περίπου 12 ατόμων, χρησιμοποιώντας τρία αυτοκίνητα και ένα φορτηγό, απέκλεισαν έναν δρόμο στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποίησαν έναν κλεμμένο εκσκαφέα για να «ξηλώσουν» δύο ATM.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο telecittanews.it, πρόκειται για ένα ΑΤΜ της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena και ένα της Banca Agricola Popolare di Ragusa, τα οποία βρισκόταν το ένα δίπλα στο άλλο σε έναν δρόμο στο Σορτίνο στην Σικελία.

Δείτε βίντεο:

Από το περιστατικό, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο κτίριο, ενώ οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν από το σημείο πριν φτάσουν οι τοπικές αρχές. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να βρεθούν οι δράστες, ενώ παράλληλα εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας των τραπεζών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Σορτίνο γίνεται στόχος ληστών. Τον περασμένο Ιανουάριο, δράστες είχαν επιχειρήσει να ληστέψουν ένα υποκατάστημα της τράπεζας Monte dei Paschi di Siena, τοποθετώντας εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά από την είσοδο του κτηρίου, αλλά η επιχείρηση ήταν ανεπιτυχής.

Ο δήμαρχος του Σορτίνο, Βιντσέντζο Παρλάτο εξέφρασε την απογοήτευσή του για το περιστατικό, περιγράφοντας ένα έντονο αίσθημα ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι είναι πλέον αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουν την προσωρινή απουσία δύο βασικών ATM.

«Εργαζόμαστε για να βρούμε εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να περιορίσουν την ταλαιπωρία για το κοινό», τόνισε ο ίδιος.

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