Peugeot E-T16: Ο θρύλος επιστρέφει με 816 ίππους!
Η Peugeot ξυπνά τον θρύλο του 205 T16, εκείνου του εκρηκτικού τέρατος του Group B που κατέκτησε δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ράλι, το 1985 και το 1986.
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Μόνο που, σαράντα χρόνια αργότερα, η επιστροφή του δεν συνοδεύεται από τον γνώριμο ήχο του turbo, αλλά από την απόκοσμη σιωπή 816 ηλεκτρικών ίππων.
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