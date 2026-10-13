Peugeot E-T16: Ο θρύλος επιστρέφει με 816 ίππους!

Μόνο που, σαράντα χρόνια αργότερα, η επιστροφή του δεν συνοδεύεται από τον γνώριμο ήχο του turbo, αλλά από την απόκοσμη σιωπή 816 ηλεκτρικών ίππων.

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