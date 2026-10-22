Η Toyota ζητά να θεωρείται η Τουρκία… Ευρώπη

Η Toyota πιέζει τις Βρυξέλλες να αναγνωρίσουν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Τουρκία ως ευρωπαϊκά, διεκδικώντας πρόσβαση στα προνόμια της νέας βιομηχανικής πολιτικής.

Newsroom

Η Toyota ζητά να θεωρείται η Τουρκία… Ευρώπη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει «Made in Europe» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει στην κατηγορία αυτή την Τουρκία, την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοϊδης για έκρηξη στον Κολωνό: Δεν είναι τρομοκρατία και σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lancia σκέφτεται την επιστροφή των θρυλικών μοντέλων της

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ιταλία: Ελλείψεις σε ζυμαρικά, κρέατα και καύσιμα λόγω απεργίας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή της έκρηξης της παγιδευμένης σακούλας με τα ναρκωτικά

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Έκανα έγκλημα, ζητώ γονυπετής συγγνώμη» - Το ειρωνικό σχόλιο για τις αντιδράσεις στο βίντεο που τον δείχνει να φωνάζει συνθήματα υπέρ της ΔΑΠ

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν: 9+ χρόνια, 85.000 παιδιά και αμέτρητες ευκαιρίες ανακάλυψης

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 111 δολάρια το Brent - Στα 87 ευρώ το φυσικό άεριο

10:29LIFESTYLE

Ήρωας δημοσιογράφος άφησε το μικρόφωνο και έσωσε οδηγό λίγο πριν το αυτοκίνητό του βυθιστεί στις πλημμύρες - Συγκλονιστικό βίντεο

10:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή της άφιξης του Λιόλιου και των άλλων «5» συλληφθέντων στην Ευελπίδων

10:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Naomi Ackie: To DCU θέλει να κερδίσει ξανά το κοινό με τη σκοτεινή ιστορία του Clayface

10:19ΦΑΡΜΑΚΟ

Φάρμακα GLP-1: Γιατί χρειάζονται εξετάσεις πριν και μετά τη θεραπεία για παχυσαρκία και διαβήτη

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Τρόμος σε πτήση - Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος εν μέσω καταιγίδας

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

10:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

10:03LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Η συνήθεια στον ελληνικό καφέ που ανεβάζει τη χοληστερόλη πριν καν προσθέσετε οτιδήποτε σε αυτόν

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αποκάλυψη Δημογλίδου - «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και στους 5 διαιτητές»

09:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Οι αγορές ομολόγων της Ευρώπης δοκιμάζοναι σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο - Οδηγός ΙΧ χτύπησε με λοστό ποδηλάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αποκάλυψη Δημογλίδου - «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και στους 5 διαιτητές»

10:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αφαιρέθηκε η καταδίκη του τουρκολιβυκού Μνημονίου από την αμερικανική δήλωση

08:38LIFESTYLE

Γαρμπή – Σχοινάς: Νέα ανακοίνωση για την αντιδικία με επιχειρηματία - Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Βρέθηκαν €102.000 στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

10:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή της άφιξης του Λιόλιου και των άλλων «5» συλληφθέντων στην Ευελπίδων

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

10:03LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Η συνήθεια στον ελληνικό καφέ που ανεβάζει τη χοληστερόλη πριν καν προσθέσετε οτιδήποτε σε αυτόν

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοκαρισμένοι στην κυβέρνηση από την σύλληψη Λιόλιου και το σκάνδαλο στην ΕΟΚ

09:34LIFESTYLE

Σχοινάς για δικαστική διαμάχη: «Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του βρέθηκε γυναικολόγος - Τον βρήκε ασθενής

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Ελ Νίνιο 2026-2027: Γιατί μπορεί να είναι το ισχυρότερο της Ιστορίας – Τι δείχνουν οι πρoβλέψεις

05:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η μεγάλη προκήρυξη για 3.262 θέσεις στο Δημόσιο με απολυτήριο Γυμνασίου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ