Η Toyota ζητά να θεωρείται η Τουρκία… Ευρώπη

Η συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει «Made in Europe» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Toyota ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει στην κατηγορία αυτή την Τουρκία, την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία.

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