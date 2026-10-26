Γιατί εξαφανίζεται η βέργα λαδιού από τα αυτοκίνητα;

Ένα από τα πιο απλά και χρήσιμα εργαλεία συντήρησης του αυτοκινήτου οδεύει προς εξαφάνιση. 

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Γιατί εξαφανίζεται η βέργα λαδιού από τα αυτοκίνητα;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Ένα από τα πιο απλά και χρήσιμα εργαλεία συντήρησης του αυτοκινήτου οδεύει προς εξαφάνιση.

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