Mercedes-Benz: Πιο κοντά στην πλήρως αυτόνομη οδήγηση
Κεντρικό ρόλο αποκτά η πλατφόρμα Hyperion, η οποία ενσωματώνει υπολογιστικά συστήματα και αισθητήρες για την υποστήριξη αυτόνομης οδήγησης
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- Η Mercedes-Benz αναπτύσσει την πλατφόρμα Hyperion για την υποστήριξη της αυτόνομης οδήγησης.
- Η εταιρεία διευρύνει τη συνεργασία της με την NVIDIA για την επίτευξη οδήγησης επιπέδου 4.
- Η τεχνολογία συνδυάζει το λειτουργικό σύστημα MB.OS της Mercedes-Benz με τις τεχνητές νοημοσύνες της NVIDIA.
- Στόχος είναι η δημιουργία αυτοκινήτων που θα μπορούν να κινούνται χωρίς την παρέμβαση του οδηγού σε συγκεκριμένες συνθήκες.
Η Mercedes-Benz επιταχύνει την πορεία της προς την αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4, επεκτείνοντας τη στρατηγική συνεργασία της με την NVIDIA. Στόχος είναι η εξέλιξη αυτοκινήτων που θα μπορούν να κινούνται χωρίς την παρέμβαση του οδηγού, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Η συμφωνία συνδυάζει την τεχνογνωσία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και το λειτουργικό σύστημα MB.OS με τις προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA.
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