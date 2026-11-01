Mercedes-Benz: Πιο κοντά στην πλήρως αυτόνομη οδήγηση

Snapshot Η Mercedes-Benz αναπτύσσει την πλατφόρμα Hyperion για την υποστήριξη της αυτόνομης οδήγησης.

Η εταιρεία διευρύνει τη συνεργασία της με την NVIDIA για την επίτευξη οδήγησης επιπέδου 4.

Η τεχνολογία συνδυάζει το λειτουργικό σύστημα MB.OS της Mercedes-Benz με τις τεχνητές νοημοσύνες της NVIDIA.

Στόχος είναι η δημιουργία αυτοκινήτων που θα μπορούν να κινούνται χωρίς την παρέμβαση του οδηγού σε συγκεκριμένες συνθήκες. Snapshot powered by AI

Η Mercedes-Benz επιταχύνει την πορεία της προς την αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4, επεκτείνοντας τη στρατηγική συνεργασία της με την NVIDIA. Στόχος είναι η εξέλιξη αυτοκινήτων που θα μπορούν να κινούνται χωρίς την παρέμβαση του οδηγού, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Η συμφωνία συνδυάζει την τεχνογνωσία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και το λειτουργικό σύστημα MB.OS με τις προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA.

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