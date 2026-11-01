Η νέα Aston Martin Valhalla Spider φτάνει τα 350 χλμ./ώρα χωρίς οροφή

Η Aston Martin παρουσίασε την ανοιχτή έκδοση της Valhalla, διατηρώντας την ισχύ των 1.079 ίππων και την τελική ταχύτητα της Coupe. Το ιδιαίτερο είναι ότι η νέα Spider φτάνει τα 350 χλμ./ώρα και χωρίς οροφή, κάτι που, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία, την καθιστά την πιο γρήγορη ανοιχτή Aston Martin της ιστορίας.

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