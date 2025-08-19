Οι μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν εκσυγχρονισμό και στρατηγική

Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται από τις ευρύτερες αλλαγές στην κοινωνία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την οικονομία

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

Οι μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν εκσυγχρονισμό και στρατηγική
AP.
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και το στεγαστικό πρόβλημα έως τη διαχείριση των επιχειρήσεων και της μετανάστευσης.

Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται περαιτέρω από τις ευρύτερες αλλαγές στην κοινωνία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την οικονομία.

Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις αντιμετωπίσει, έθεσε φιλόδοξους στόχους για την περίοδο 2024-2029.

Οι στόχοι αυτοί αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ταχύτερης, απλούστερης και πιο ενωμένης Ένωσης που θα στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της, θα αναλαμβάνει αποφασιστική δράση εκεί όπου μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και θα προωθεί κοινές φιλοδοξίες.

Το όραμα αυτό βασίζεται στην αποδεδειγμένη ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςνα αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις μέσω της συλλογικής δράσης.

Μετατρέποντας τα σχέδιά της σε απτές λύσεις, η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει ένα ανθεκτικό και ακμάζον μέλλον για όλες και όλους τους Ευρωπαίους.

Την τελευταία πενταετία η ΕΕ έχει χαράξει πορεία για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση, στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις ώστε να προετοιμαστεί για το μέλλον.

Αυτά συνεπάγονται την ανάπτυξη ενός απλούστερου και πιο αποτελεσματικού προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε τα κονδύλιά της να χορηγούνται εκεί που είναι περισσότερο απαραίτητα.

Την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία μιας ευρύτερης ένωσης και την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι εργασίες στους τομείς αυτούς θα καλύψουν τις δράσεις για τις άλλες προτεραιότητές και θα απαιτήσουν από τα θεσμικά όργανα και τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν ως ομάδα.

Το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης είναι μοναδικό και βασίζεται στη δημιουργία ευημερίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο.

Έχει πετύχει πολλά, αλλά έχει πολλή δουλειά ακόμη. Οι κρίσεις των τελευταίων ετών επηρέασαν το βιοτικό επίπεδο πολλών Ευρωπαίων.

Η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και η φτώχεια και οι ανισότητες ευκαιριών, απειλούν να βλάψουν τους δεσμούς των κρατών-μελών της ΕΕ.

Οι κοινωνίες και οι οικονομίες θα συνεχίσουν να εξελίσσονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρώσουνε τις προσπάθειές τους στη διατήρηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής που απολαμβάνουμε σήμερα.

Τα επόμενα πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την ενίσχυση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία, και ότι η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα για να διατηρήσει την ειρήνη μέσα από την αξιόπιστη αποτροπή των επιθέσεων.

Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε με επώδυνο τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη. Ωστόσο, η Ευρώπη αφυπνίστηκε και εφοδιάστηκε με τα μέσα για να προστατεύσει τον εαυτό της και να αποτρέψει πιθανούς αντιπάλους.

Για να επιτύχουμε ισχυρότερα κοινά σύνορα:

  • Θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα πολύ καλά εφαρμοσμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των συνόρων.
  • Να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των συνόρων.
  • Να αναπτυχθεί μια ενωσιακή στρατηγική πολιτική για τις θεωρήσεις.
  • Να διασφαλιστεί ένας ολοκληρωμένος και πλήρως λειτουργικός χώρος Σένγκεν.

Η Ελλάδα καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με τόλμη και ρεαλισμό. Να ενισχύσει τη νέα γενιά και να αξιοποιήσει τους κοινοτικούς πόρους με έμφαση στον πρωτογενή τομέα.

Τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες δεν είναι οδηγός ανάπτυξης. Στα άγονα χωράφια μπορούν να τοποθετηθούν, όχι στα καλλιεργήσιμα. Έξυπνο management που θα προωθεί την καινοτομία και θα βασίζεται στις νέες τεχνολογίες.

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης
Δημοσιογράφος

