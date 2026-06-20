Είναι πια καιρός να οριστούν τα νόμιμα σύνορα της χώρας μας!

Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενης συνεχώς διεθνούς αστάθειας, και μέσα από προσεγγίσεις που συνδυάζουν την γεωπολιτική θεωρία και την ρεαλιστική αποτίμηση της ισχύος, καταδεικνύεται απόλυτα η κρισιμότητα της υπάρχουσας συγκυρίας

Θεόδωρος Γιάνναρος

Είναι πια καιρός να οριστούν τα νόμιμα σύνορα της χώρας μας!

Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής εκπαίδευσης

Eurokinissi
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Το τουρκικό νομοσχέδιο είναι προ των πυλών και προβλέπει τουρκικές διεκδικήσεις και δραστηριότητες στα κατ’ αυτούς… “αμφισβητούμενα ύδατα” Αιγαίου και Αν. Μεσογείου, εγκλωβίζοντας έτσι ολόκληρα ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ενώ από την άλλη, έχουν απώτερο σκοπό να επεκτείνουν την ΑΟΖ τους στα 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές, με τα ελληνικά νησιά να μην υπολογίζονται… σαν να είναι αέρας.

Οι καιροί έχουν αλλάξει και οι εντάσεις, που συνοδεύονται από ανερυθρίαστες προκλήσεις, πληθαίνουν επικίνδυνα και γίνονται ολοένα και πιο απειλητικές! Οι παράλογες διεκδικήσεις κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος όχι μόνο πληθαίνουν, αλλά και κλιμακώνονται. Οι γείτονές μας εκ Ασίας έχουν κάνει πλέον σημαία τους το παραμύθι περί “γαλάζιας πατρίδας” και καθημερινά εφευρίσκουν νέες απειλές κατά του Ελληνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση ολικής μετάβασης, με τις παραδοσιακές ισορροπίες να έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται έντονα. Η σύγκρουση δεν περιορίζεται μόνο σε περιορισμένα περιφερειακά μέτωπα, αλλά αντανακλά σε έναν ευρύτερο ανταγωνισμό μεταξύ χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων δυνάμεων. Από τη μία πλευρά της βρίσκονται χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν η Τουρκία κ.α., οι οποίες αντιλαμβάνονται τις θαλάσσιες ζώνες ως προέκταση της ηπειρωτικής τους ισχύος, ενώ από την άλλη, η δυνάμεις της δημοκρατικής Δύσης επιδιώκουν τη διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσών, κάτι που θεωρούν απόλυτα αδιαπραγμάτευτο...

Η ένταση σε στρατηγικά περάσματα, όπως στα Στενά του Ορμούζ, αποτελεί μια χαρακτηριστική εκδήλωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, το Αιγαίο Πέλαγος έχει εξίσου μεγάλη σημασία παγκοσμίως, μιας και συνιστά έναν κρίσιμο κόμβο για τον έλεγχο θαλάσσιων επικοινωνιών.

Το αφήγημα για δήθεν “ήρεμα νερά”, η μη απάντηση στις προκλήσεις, η αναμονή και η αρρωστημένη παθητικότητα δεν πρόκειται να οδηγήσουν ποτέ στην ειρήνη και το μόνο που κάνουν είναι να προετοιμάζουν την επόμενη εθνική ήττα ή την επόμενη εθνική καταστροφή.

Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενης συνεχώς διεθνούς αστάθειας, και μέσα από προσεγγίσεις που συνδυάζουν την γεωπολιτική θεωρία και την ρεαλιστική αποτίμηση της ισχύος, καταδεικνύεται απόλυτα η κρισιμότητα της υπάρχουσας συγκυρίας. Πρέπει να γίνει κατανοητή η στρατηγική θέση της Ελλάδας και η σημασία της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 νμ, όπως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Έφθασε μήπως τώρα η στιγμή για τα περίφημα 12 ναυτικά μίλια, μιας και οι σημερινές παγκόσμιες συνθήκες που επικρατούν ίσως και να αποτελούν το μοναδικό “παράθυρο ευκαιρίας” για την Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα αφήνοντάς τους απέναντι να αλυχτούν για casuals belli και πρασινάλογα;

Μια ενδεχόμενη πολεμική επιχείρηση από την πλευρά της Τουρκίας κατά της Ελλάδος, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνιστούσε σε κάθε περίπτωση σοβαρή παραβίαση στοχεύοντας απ’ ευθείας στην καρδιά του διεθνούς δικαίου και κάτι τέτοιο, σίγουρα δεν θα μπορούσε να μείνει χωρίς συνέπειες, καθώς θα αποτελούσε μια άμεση ρήξη σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο πολιτικά, όσο στρατιωτικά και θεσμικά.

Τα 12 ναυτικά μίλια είναι ένα απόλυτο υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα μας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα και η “δυναμική” που αυτή τη στιγμή είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, ίσως να μην ξαναϋπάρξει ποτέ. Η ρευστότητα στο διεθνές σύστημα, οι υπάρχουσες συγκρούσεις και η αυξανόμενη σημασία των θαλάσσιων διαδρόμων δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την Ελλάδα...

Οι Έλληνες ζητούν πλέον από την κυβέρνηση - εδώ και τώρα - την έμπρακτη άσκηση των κυρίαρχων δικαιωμάτων μας. Επιτέλους το φοβικό σύνδρομο της ελληνικής διπλωματίας πρέπει να αποδομηθεί δια της σπάθης και να υπάρξουν συντεταγμένες μονομερείς δράσεις. Η λανθασμένη πολιτική του κατευνασμού απέναντι στην Άγκυρα, που συνεχίστηκε επί δεκαετίες έχει - όπως έχει πολλάκις αποδειχθεί - αποτύχει παταγωδώς. Δεν υπάρχει “καλή γειτονία” με φίδια στον κόρφο μας, ούτε ποτέ πρόκειται να υπάρξει, αλλά σε τελευταία ανάλυση ούτε εμείς την επιζητούμε με όποιο κόστος για την πατρίδα μας! Πουλάνε τσαμπουκά οι Τούρκοι από απέναντι; Ε!… ας αγοράσουμε και εμείς κάτι… επιτέλους. Ψάχνονται για καυγά και βία; Ας τους τα προσφέρουμε απλόχερα, αν και όταν έρθει αυτή η απευκταία ώρα!

Είναι καιρός λοιπόν να οριστούν και να γνωστοποιηθούν τα νόμιμα σύνορα της χώρας μας και οι κόκκινες γραμμές, πριν αυτό γίνει από άλλους…

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