Παρασκήνιο: Ο Μητσοτάκης είδε την Κεφαλογιάννη στα... όρθια

Επειδή εγράφη ότι στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ α τετ με την υπουργό Τουρισμού για τον σάλο που έχει προκαλέσει η ρύθμιση με τη συνεπιμέλεια στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σας έχω ρεπορτάζ παρασκηνίου.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε να δει την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το πέρας του υπουργικού και ότι συζήτησε μαζί της πίσω από κλειστές πόρτες.

Ρώτησα λοιπόν κι έμαθα τα ακόλουθα που σας μεταφέρω αυτολεξεί:

«Ο πρωθυπουργός είδε την υπουργό Τουρισμού στα όρθια... όπως συνήθως κάνει με όλους τους υπουργούς του. Πέραν τούτου ουδέν». Δεν ξέρω αν το πιάσατε το υπονοούμενο; Στα όρθια και χωρίς πολλά πολλά. Αυτά.

Κ.Τ.

