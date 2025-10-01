Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

Πόσο ακόμα θα ασχολούμαστε με τον Μπισμπίκη;

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη
Τροχαίο ο Μπισμπίκης; Ε, και; Μας το ’χετε κάνει κάθε μέρα πρώτο θέμα, λες και τράκαρε ο… Πρόεδρος της Δημοκρατίας με το πατίνι. Τον δείχνετε με βίντεο, φωτογραφίες, αναλύσεις, σε λίγο θα φέρετε και εμπειρογνώμονες να μας πουν με laser pointer πώς μπήκε η δεύτερα και αν του κόλλησε το διαφορικό.

Μα σοβαρά τώρα; Έγινε ένα τροχαίο. Συμβαίνουν κάθε μέρα χιλιάδες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αλλά εδώ το παρουσιάζετε λες και είναι το sequel του Fast & Furious με guest star τη Βανδή να τραγουδάει στο background.

Η χώρα βράζει: ακρίβεια, φόροι, πολιτική μιζέρια, κι εμείς πρέπει να μάθουμε αν ο Μπισμπίκης φόραγε ζώνη, αν το παρμπρίζ είχε στίγματα και τι μάρκας ήταν οι αερόσακοι.

Κάθε μέρα, σε κάθε σάιτ, σε κάθε τηλεοπτικό πάνελ, όλο και κάτι θα βρουν να πουν όχι μόνο για το πώς προκάλεσε το τροχαίο και το αν είχε πιεί, αλλά τι τραγούδια χόρεψε στο κρητικό γλέντι, με ποια ηθοποιό είχε πάει, τι ρούχα φόραγε, πού πήγε μετά την εγκατάλειψη, τι έκανε, τι είπε στη Βανδή, τι του απάντησε η Βανδή, πότε κοιμήθηκε;

Τι μας ενδιαφέρουν όλες αυτές οι άχρηστες πληροφορίες. Έφταιξε; Να δικαστεί και να πληρώσει. Και να πάρει το μάθημά του ως εν δυνάμει δημόσιος κίνδυνος.

Όλο αυτό το reality show που έχει στηθεί γύρω από το όνομά του καταντάει πιο γραφικό κι από τα στενά της Μυκόνου…

Λες και δεν υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα στη χώρα, λες και δεν έχουμε χορτάσει από lifestyle ειδήσεις μεταμφιεσμένες σε… πολιτικό ρεπορτάζ.

Το μόνο που δεν μας είπανε είναι ότι η δίωξη του είναι πολιτική.

Το καταλαβαίνουμε: είναι πρόσωπο που τραβάει τα φώτα, έχει μια ιδιαιτερότητα, ίσως και έναν τρόπο που πουλάει «εικόνα». Αλλά το πράγμα έχει καταντήσει κουραστικό. Η υπερπροβολή δεν είναι ενημέρωση∙ είναι απλώς φασαρία για το τίποτα.

Τέτοια διαφήμιση ούτε στα πιο τρελά όνειρά του δεν την είχε φανταστεί.

Να ασχολείται όλη η κοινωνία με έναν Μπισμπίκη;

