Όλες οι γυναίκες συζητούν για αυτό το κραγιόν της Jennifer Lopez

Το λουκ αυτό εντυπωσίασε τις followers της

Η Jennifer Lopez, όσα χρόνια τη γνωρίζουμε, είναι ίδια και απαράλλαχτη. Ποτέ δεν της άρεσαν οι ριζικές αλλαγές στα μαλλιά ή το μακιγιάζ της. Εδώ και τριάντα περίπου χρόνια έχει ένα signature style, που της ταιριάζει πολύ.

Η Λατίνα star είναι λάτρης του bronzing make up και αυτό θα το διαπιστώσεις κάνοντας ένα scroll στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Γήινες αποχρώσεις στις σκιές, απαραιτήτως nude κραγιόν και λίγο glitter συνθέτουν το all-time classic μακιγιάζ της. Να, όμως, που η JLo αποφάσισε πρόσφατα να κάνει την ανατροπή και να μας ξαφνιάσει φορώντας ένα απροσδόκητο- για τα δεδομένα της- χρώμα κραγιόν. Η superstar φωτογραφήθηκε φορώντας ένα φλογερό, κόκκινο κραγιόν και πραγματικά μας εξέπληξε. Ίσως είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε με αυτό το make up look την Jennifer Lopez και ομολογουμένως μας αρέσει πολύ. Το κόκκινο κραγιόν δίνει φως σε όλο το πρόσωπό της και τονίζει μοναδικά τα μεγάλα, καστανά μάτια της.

Ανυπομονείς να τη δεις;

Ιδού! Η Jennifer Lopez με φλογερό, κόκκινο κραγιόν!

Πάντως, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι της ταιριάζει πολύ.