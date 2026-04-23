Πεντάγωνο: Αποχωρεί άμεσα ο επικεφαλής του αμερικανικού Ναυτικού
Καμία εξήγηση για την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζον Φίλαν.
- Ο Τζον Φίλαν αποχωρεί άμεσα από τη θέση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ χωρίς να δοθούν αιτιολογίες.
- Τη θέση του αναλαμβάνει προσωρινά ο υφυπουργός Χουνγκ Κάο.
- Η ανακοίνωση έγινε από το Πεντάγωνο μέσω του εκπροσώπου του.
- Η αποχώρηση του Φίλαν ακολουθεί την πρόσφατη απομάκρυνση του στρατηγού Ράντι Τζορτζ και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών.
Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής του αμερικανικού Ναυτικού, Τζον Φίλαν, ο οποίος κατέχει τη θέση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ (Secretary of the Navy), αποχωρεί «με άμεση ισχύ» από τη θέση του, χωρίς να δοθούν διευκρινίσεις για την απόφαση.
Τη θέση του αναλαμβάνει προσωρινά ο υφυπουργός Χουνγκ Κάο, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου.
Η αποχώρηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του ανώτατου αξιωματικού του αμερικανικού στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, καθώς και δύο ακόμη υψηλόβαθμων στελεχών, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.
