Πεντάγωνο: Αποχωρεί άμεσα ο επικεφαλής του αμερικανικού Ναυτικού

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής του αμερικανικού Ναυτικού, Τζον Φίλαν, ο οποίος κατέχει τη θέση του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ (Secretary of the Navy), αποχωρεί «με άμεση ισχύ» από τη θέση του, χωρίς να δοθούν διευκρινίσεις για την απόφαση.

Τη θέση του αναλαμβάνει προσωρινά ο υφυπουργός Χουνγκ Κάο, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Πενταγώνου.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026



Η αποχώρηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του ανώτατου αξιωματικού του αμερικανικού στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, καθώς και δύο ακόμη υψηλόβαθμων στελεχών, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.