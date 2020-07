Τα σημεία που ξεχνάμε να βάλουμε αντιηλιακό τώρα το καλοκαίρι

Μήπως δεν απλώνεις το αντιηλιακό σου σε όλα τα μέρη του σώματός σου;

Ναι, βάζεις αντηλιακό σε πρόσωπο και σώμα ανελλιπώς αλλά βάζεις παντού; Υπάρχουν σημεία που σίγουρα ξεχνάς και σου το λέω εγώ που είμαι εμμονική με το αντηλιακό και όντως τα ξεχνάω πολλές φορές. Είναι σημεία που δεν σκέφτεσαι συνέχεια και που σήμερα θα θυμηθούμε μαζί για να μην... ξεχάσουμε ξανά να τους βάλουμε αντηλιακό και να τα προστατεύσουμε.

Δες τη λίστα με τα 5 σημεία που ξεχνάς να βάλεις αντηλιακό παρακάτω...

Ο ΑΥΧΕΝΑΣ ΣΟΥ. Άλλο ένα σημείο που ξεχνάμε που είναι όμως επίσης μόνιμα εκτεθειμένο στον ήλιο. Κάνε ένα reminder στον εαυτό σου δυνατά κάθε φορά που βάζεις αντηλιακό για να μην ξεχάσεις πάλι τον αυχένα σου.

ΟΙ ΜΑΣΧΑΛΕΣ ΣΟΥ. Δεν βάζεις αντηλιακό εκεί γιατί εκεί βάζουμε μόνο αποσμητικό αλλά κάνεις μεγάλο λάθος. Οι μασχάλες είναι ευαίσθητες και ναι, απαιτούν αντηλιακό, κυρίως αν ξαπλώνεις στην παραλία without a care in the world...

ΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΣΟΥ. Ναι γεμίζουν άμμο και δεν είναι εύκολο να βάλεις αντηλιακό εκεί αλλά πρέπει να βάζεις γιατι είναι το σημείο που καίγεται ευκολότερα και μάλιστα όλη την ημέρα, είτε πατάς σε άμμο είτε όχι!

ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΟΥ. Τα ξεχνάς! Και εγώ τα ξεχνάω! Δεν πρέπει όμως... Είναι μόνιμα εκτεθειμένα στον ήλιο, ιδιαίτερα όταν είσαι στην παραλία με μαζεμένα αυτιά. Θυμήσου τα την επόμενη φορά που θα βάλεις αντηλιακό στο πρόσωπο λοιπόν και πέρνα τα χέρια σου και από εκεί.

Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΟΥ. Δεν θα πιστέψεις πόσα μελανώματα ανακαλύπτονται στο κεφάλι κάθε χρόνο. Το δέρμα κάτω από τα μαλλιά σου καίγεται και πρέπει να το προστατεύεις. Ναι, τα αντηλιακά μαλλιών μπορούν να σε προστατεύσουν αλλά όχι καλύτερα από ένα καπέλο.