Ελληνοϊταλική σύμπραξη κερδίζει βραβείο αποθεώνοντας με ήχο και εικόνα την Ιαπωνική κουλτούρα

Τα Ermis Awards επιβράβευσαν την πρωτοποριακή τεχνοτροπία που χρησιμοποίησαν η ελληνική NEEDaFIXER και οι Ιταλοί δημιουργοί Giacomo Calistri, Laura Innocenti βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το εκπληκτικό βίντεο κλιπ “HOKKAIDO- The Sound of Japan", ακολουθώντας την πετυχημένη συνταγή που τους χάρισε πριν από δυο χρόνια το βραβείο στις Κάννες για το βίντεο κλιπ «Luxury never sounded so Good»

Το βραβείο υψηλού κύρους Ermis Gold για το sound design κατέκτησε το βίντεο κλιπ “HOKKAIDO- The Sound of Japan" της ελληνικής εταιρείας NEEDaFIXER.

Η σημαντική διάκριση στα φετινά Ermis Awards, έναν θεσμό περιωπής για τις οπτικοακουστικές παραγωγές και τη διαφήμιση, επιβράβευσε την άρτια, από τεχνικής και καλλιτεχνικής άποψης, δουλειά της NEEDaFIXER και των συνεργατών της, Giacomo Calistri, Laura Innocenti και "Bounce Music and Sound Productions"

Στο βίντεο “HOKKAIDO- The Sound of Japan", διάρκειας 1 λεπτού και 32 δευτερολέπτων, πρωταγωνιστούν οι αυθεντικοί ήχοι της Ιαπωνίας. Yποστηρίζονται από καταιγισμό εικόνων, το χθες και το σήμερα του Χοκάιντο, του βορειότερου από τα κύρια νησιά του ιαπωνικού συμπλέγματος και ενός αληθινού επίγειου παραδείσου στην Άπω Ανατολή, αποθεώνοντας ουσιαστικά την ιαπωνική κουλτούρα.

Την ιδέα να συμπυκνωθούν σε ένα μικροσκοπικό «ντοκιμαντέρ» οι ήχοι του Χοκάιντο, η εκπληκτική φυσική ομορφιά των τοπίων, σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία της μακραίωνης ιαπωνικής ιστορίας, είχε η CEO της NEEDaFIXER, Σοφία Παναγιωτάκη.

Έχοντας ιδιαίτερους δεσμούς με την Ιαπωνία, καθώς η κα Παναγιωτάκη έχει εργαστεί επί μακρόν στη χώρα και μιλά την ιαπωνική γλώσσα, η NEEDaFIXER σχεδίασε και υλοποίησε μια απαιτητική και ιδιαίτερη παραγωγή, προκειμένου να αναδείξει την αληθινή ουσία ενός τόπου ξεχωριστού, όπως το Χοκάιντο.

Τη σκηνοθεσία του κλιπ, μαζί με το μοντάζ, τη σύνθεση της μουσικής καθώς και την ηχοληψία επιμελήθηκαν οι διακεκριμένοι σκηνοθέτες Giacomo Calistri και Laura Innocenti. Οι δύο ταλαντούχοι δημιουργοί από την Ιταλία, ο Giacomo και η Laura, μαζί με την NEEDaFIXER είχαν βραβευτεί το 2018 στις Κάννες για το βίντεο κλιπ «Luxury never sounded so Good», το οποίο αφορούσε στην παρουσίαση του ξενοδοχείου «Canaves Oia» στη Σαντορίνη.

Τα γυρίσματα για το "HOKKAIDO -The Sound of Japan" στο Χοκάιντο έγιναν κατά τη διάρκεια του ιαπωνικού χειμώνα. Σχολιάζοντας το project η Σοφία Παναγιωτάκη αναφέρει ότι « σε αυτό το ιδιαίτερο από πλευράς τεχνοτροπίας project, πρώτα ξεκίνησε η μουσική και μετά ήρθαν τα πλάνα που παρήγαγαν τους αυθεντικούς ήχους.Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο πρωταγωνιστούν οι ήχοι της καθημερινότητας από το Χοκάιντο. Από τον ήχο που παράγει ο γηραιότερος τεχνίτης σπαθιών μέχρι τους ήχους από τα ραβδιά σε μια επίδειξη Kendo. Στόχος μας ήταν να δείξουμε το Χοκάιντο με έναν πρωτότυπο και μοναδικό τρόπο. Γι' αυτό καταπιαστήκαμε με το να αποτυπώσουμε και σε ήχο αλλά και σε εικόνα την ομορφιά του συγκεκριμένου τόπου με μια σειρά ονειρικών πλάνων σπάνιας δύναμης. Έτσι ώστε να ξυπνήσουμε στο θεατή την επιθυμία να σταματήσει αμέσως ό,τι κάνει και να ταξιδέψει αμέσως στο Σαπόρο. Και έτσι ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει το βίντεο κλιπ στην πράξη, όταν βεβαίως το επιτρέψουν οι συνθήκες μετά από την έξαρση του Covid-19».

H τελευταία -πλην κρίσιμης σημασίας- πινελιά στο φιλμ σε ό,τι αφορά στον ήχο, δόθηκε από την, επίσης ελληνική, εταιρεία "Bounce Music and Sound Productions". Παραλαμβάνοντας το βραβείο Ermis στην κατηγορία " Sound Design" ο ιδιοκτήτης της "Bounce Music and Sound Productions, Μικές Μπίλης εξέφρασε την ικανοποίηση του, τονίζοντας ότι «είναι τιμή μου που συνεργάζομαι, εδώ και αρκετά χρόνια με τον Giacomo Calistri, την Laura Innocenti, και βέβαια τη NEEDaFIXER. Είναι τιμή μου επίσης που δόθηκε στην εταιρεία μας η δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ένα τόσο ξεχωριστό project διεθνών προδιαγραφών όπως το κλιπ "HOKKAIDO The Sound of Japan".

Το εν λόγω βίντεο κλιπ αναμένεται να συμμετάσχει σε δεκάδες φεστιβάλ ανά τον κόσμο διεκδικώντας επάξια περισσότερα βραβεία.

