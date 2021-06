Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν για Game of Thrones: Απολογείται και υπόσχεται διαφορετικό τέλος στα βιβλία του

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν κάνει τον απολογισμό του για το Game of Thrones

Ο συγγραφέας μετάνιωσε που η σειρά Game of Thrones προηγήθηκε των βιβλίων του.

Δύο χρόνια έχουν συμπληρωθεί από το αμφιλεγόμενο τέλος του τηλεοπτικού Game of Thrones και δέκα ολόκληρα χρόνια αφότου κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο του A Song of Ice and Fire του Τζορζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Κατά το διάστημα αυτό, φαίνεται ότι ο Αμερικανός συγγραφέας είχε χρόνο να σκεφτεί και να κάνει έναν μίνι απολογισμό ώστε να παραδεχτεί τελικά σε πρόσφατη συνέντευξή του πως έχει μετανιώσει οικτρά που η ολοκλήρωση της σειράς προηγήθηκε της κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου βιβλίου του The Winds of Winter.

«Κοιτάζοντας πίσω, εύχομαι να είχα ρίξει περισσότερο βάρος στα βιβλία», ανέφερε ο Μάρτιν και συνέχισε «Είχαν ήδη κυκλοφορήσει τέσσερα βιβλία, ενώ όταν ξεκίνησε η σειρά το 2011, μόλις είχε κυκλοφορήσει το πέμπτο. Ήμουν πέντε βιβλία μπροστά. Και είναι τεράστια βιβλία όπως γνωρίζετε. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα με προλάβαιναν. Αλλά το έκαναν. Με πρόλαβαν και με προσπέρασαν».

Μέχρι εδώ μια χαρά τα λέει ο συγγραφέας, ωστόσο πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος όχι μόνο είχε ρόλο παραγωγού στη σειρά του ΗΒΟ αλλά λειτούργησε και ως σύμβουλος των σεναριογράφων δίνοντας πληροφορίες-κλειδιά για την πλοκή των δύο τελευταίων βιβλίων του. Βέβαια, το γεγονός ότι το τηλεοπτικό πρότζεκτ ακολούθησε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις από τα βιβλία είναι μια άλλη ιστορία… Και μάλλον πικρή και πονεμένη για τους φαν και τους αναγνώστες του Μάρτιν.

Το σίγουρο πάντως είναι, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Αμερικανού, πως ο ίδιος σχεδιάζει ένα διαφορετικό τέλος στα βιβλία από αυτό που είδαμε στη σειρά.



«Το γεγονός ότι το σόου προσπέρασε τα βιβλία το έκανε λίγο παράξενο. Προηγήθηκε και πήγε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Έτσι, δουλεύω ακόμα πάνω στο βιβλίο, αλλά θα δείτε ένα εντελώς διαφορετικό φινάλε, όταν κυκλοφορήσει», υποσχέθηκε ο Μάρτιν και ελπίζουμε να αποζημιώσει έτσι τους φαν.



Αυτό που πρέπει να αναφερθεί πάντως, είναι πως η ολοκλήρωση του έκτου βιβλίου είναι ακόμα στον αέρα και κανείς δεν γνωρίζει -ούτε φυσικά ο ίδιος ο Μάρτιν- πότε θα το δούμε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Ο ίδιος εύχεται πως θα το ολοκληρώσει έως το τέλος της χρονιάς, αλλά καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς ο Μάρτιν έχει υπογράψει νέα πενταετή συμφωνία με το HBO για την ανάπτυξη νέων πρότζεκτ και συγκεκριμένα μια σειράς από spinoffs του τηλεοπτικού Game of Thrones. Για το λόγο αυτό δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι πως θα έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του για να κάτσει να γράψει το τέλος του The Winds of Winter.

Άλλωστε όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος «είναι ένα τεράστιο βιβλίο και ακόμα έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Έχω κακές και καλές μέρες, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με την πορεία του.

Κοιτάζοντας πίσω το 1999 όταν δούλευα το A Storm of Swords και έγραφα 150 σελίδες το μήνα. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά να κάνω το ίδιο και αναρωτιέμαι πώς το κατάφερα τότε...».

Αγαπητέ Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και εμείς το ίδιο αναρωτιόμαστε, αλλά μάντεψε! Αν σταματούσες να κάνεις οτιδήποτε άλλο και καθόσουν να ασχοληθείς μόνο με τη συγγραφή του βιβλίου σου, ίσως να το πετύχαινες και πάλι και να έκανες ευτυχισμένους τους αναγνώστες σου…



