Ρικ Άστλεϊ: Το «Never Gonna Give You Up» ξεπέρασε το 1 δισ. views στο YouTube!

O «βασιλιάς» του rickrolling ανακοίνωσε την κυκλοφορία συλλεκτικού άλμπουμ με τον 80s «ύμνο» του Never Gonna Give You Up.

To Never Gonna Give You Up, το μεγαλύτερο χιτ του Ρικ Άστλεϊ και ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των 80s μόλις ξεπέρασε τo 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube!

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987 όταν ο Αστλεϊ ήταν 21 ετών. Το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία σκαρφαλώνοντας στην κορυφή των charts σε 25 χώρες του πλανήτη και ο Άστλεϊ έγινε ποπ είδωλο εν μία νυκτί!

Μερικά χρόνια αργότερα, πάνω στο peak της καριέρας του, ο Άστλεϊ αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση για να επιστρέψει δυναμικά ως διαδικτυακό φαινόμενο το 2007 χάρη στο rickrolling. Συγκεκριμένα, οι χρήστες των social media ανέβαζαν το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, αλλά με διαφορετικούς τίτλους, έτσι ώστε να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να το πατήσουν.

Για να γιορτάσει το ρεκόρ του στο YouTube, ο Βρετανός ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός συλλεκτικού υπογεγραμμένου βινυλίου 7’’ με το γνωστό χιτ, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τραγούδια που έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο views στου YouTube είναι επίσης τα: Bohemian Rhapsody των Queen, Take On Me των A-Ha και Smells Like Teen Spirit των Nirvana.



