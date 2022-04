Σακίρα: «Ανάβει φωτιές» η Κολομβιανή σταρ - Κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο single «Te Felicito»

Η σύζυγος του Πικέ συνεργάζεται με Λατίνο ράπερ Rauw Alejandro

Η Shakira κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single “Te Felicito” με τον Rauw Alejandro.

Το νέο αυτό τραγούδι κυκλοφόρησε μαζί με το music video, το οποίο σκηνοθετήθηκε από τον Jaume de la Iguana και γυρίστηκε στη Βαρκελώνη.

Η Shakira έχει κερδίσει 3 βραβεία Γκράμι και 13 Λάτιν Γκράμι, 5 MTV Video Music Awards, 7 βραβεία Billboard Music Awards, 39 Billboard Latin Music Awards και ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα. Είναι επίσης η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, και η δεύτερη κατά σειρά πιο επιτυχημένη Λατίνα τραγουδίστρια μετά την Γκλόρια Εστέφαν, με πωλήσεις να ξεπερνούν τους 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Οι πωλήσεις της στην Αμερική κυμαίνονται στα 9,9 εκατομμύρια. Το φθινόπωρο του 2009 η Σακίρα κυκλοφόρησε τον έκτο δίσκο της με το όνομα She Wolf κερδίζοντας τους κριτικούς παγκοσμίως με την εκκεντρικότητα των στίχων της. Ο δίσκος πούλησε μετά βίας δύο εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι της, Waka Waka (This Time for Africa), επιλέχτηκε ως ο ύμνος της Διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2010. Το τραγούδι απέσπασε γενικά θετικές κριτικές και έγινε παγκόσμια επιτυχία αλλά και το μεγαλύτερο σε πωλήσεις τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου όλων των εποχών.

Στο YouTube, η αγγλόφωνη εκδοχή του βίντεο κλιπ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της λίστας των βίντεο με τις περισσότερες προβολές (πάνω από 2 δισεκατομμύρια προβολές). Με την κυκλοφορία του έβδομου δίσκου της Sale El Sol τον Οκτώβριο του 2010, κέρδισε ξανά το λάτιν κοινό της, κάτι που η ίδια περιέγραψε πως ήταν ο κύριος στόχος του δίσκου.

Ο δίσκος πούλησε πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Από το 2009, η μουσική πορεία της Σακίρα υπέφερε από την περιοριστική σχέση της με την εταιρία της Epic Records, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπή προώθηση και επένδυση από τη μεριά της εταιρείας για τους δύο τελευταίους δίσκους της She Wolf (2009) και Sale El Sol (2010).

Ωστόσο, η Σακίρα πρόκειται να μπει σε ένα δημοπρατικό πόλεμο δισκογραφικών εταιριών όπως η Warner Musicκαι η Def Jam Records, μετά την κυκλοφορία του DVD, με τίτλο Shakira: Live From Paris, της παγκόσμιας περιοδείας της που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2010 από το Μόντρεαλ του Καναδά και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011 στο Πουέρτο Ρίκο.

