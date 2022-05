Μπρους ΜακΒίτι: Πέθανε ο ηθοποιός των «The Sopranos» και «Sex and the City»

Ο ηθοποιός Μπρους ΜακΒίτι πέθανε σε νοσοκομείο του Μανχάταν όπου νοσηλευόταν.

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο ηθοποιός Μπρους ΜακΒίτι, γνωστός από τις σειρές The Sopranos και Sex and the City. Όπως επιβεβαίωσε η σύζυγός του στους New York Times, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Μανχάταν το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

To ντεμπούτο του στο θέατρο έγινε το 1980 ως πρωταγωνιστής στο What’s So Beautiful About a Sunset Over Prairie Avenue? στο Ensemble Studio Theater του Μανχάταν. Παράλληλα η πρώτη του εμφάνιση στο Broadway έγινε το 1983 δίπλα στον Αλ Πατσίνο στην παραγωγή American Buffalo.

Ο Πατσίνο μιλώντας για τον ΜακΒίτι στους New York Times ανέφερε: «Αγαπούσα τον Μπρους ΜακΒίτι. Οι ερμηνείες του ήταν πάντα λαμπερές, χαιρόσουν να τις παρακολουθείς. Ήταν η ενσάρκωση του ηθοποιού που αγωνίζεται στη Νέα Υόρκη και τα κατάφερε. Θα μας λείψει».

Ο ΜακΒίτι έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Danny Scalercio στην επιτυχημένη σειρά The Sopranos. Eπίσης είχε guest συμμετοχές σε σειρές όπως Law & Order, As the World Turns, Sex and the City, Chicago Meds, Miami Vice, Oz, Blue Bloods και The Deuce.

Παράλληλα εμφανίστηκε στις ταινίες Stonewall, Hannibal και Brooklyn’s Finest.

Ένας από τους τελευταίους ρόλους της ζωής του ήταν στη μίνι σειρά του Netflix When They See Us.





