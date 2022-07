Release Athens: Μάγοι ξωτικά και ήρωες σε μια επική βραδιά

35 «κλικ» από την ενδέκατη επική ημέρα του Release Athens.

Ήρωες, στρατηγοί, ξωτικά και μάγοι είχαν την τιμητική τους στην ενδέκατη ημέρα του Release Athens, καθώς το Heavy Metal συνάντησε τον Τόλκιν, τους Σπαρτιάτες και τους στρατιώτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μια εκρηκτική (κυριολεκτικά) βραδιά!



Την αυλαία άνοιξαν οι The Silent Rage, ακολουθούμενοι από τους Enemy of Reality, με τον κόσμο να έρχεται ήδη από νωρίς στην Πλατεία Νερού, έτοιμος για τα έπη που θα ακολουθούσαν. Μετά από ένα αρκετά καλό ζέσταμα, στη σκηνή ανέβηκαν οι Epica οι οποίοι είχαν ένα αρκετά φανατικό κοινό που γνώριζε και ακολουθούσε στα τραγούδια τους. Μολονότι ο αθηναϊκός ήλιος δεν βοήθησε -με το συγκρότημα να «λιώνει» στη σκηνή- ο πολύ καλός ήχος και η ενέργεια του γκρουπ ανέβασαν τον πήχη, προετοιμάζοντας το κοινό για μια πραγματικά επική βραδιά.



Επόμενη άφιξη οι Blind Guardian, οι οποίοι άνετα θα μπορούσαν να είναι headliners, καθώς είχαν μαζί τους ένα εξαιρετικά φανατικό και αφοσιωμένο κοινό. Τόσο, ώστε οι φίλοι των Blind Guardian να τραγουδήσουν μόνοι τους σχεδόν ολόκληρο το “The Bard’s Song”, να δονήσουν ολόκληρη την Πλατεία Νερού στο “Mirror Mirror”και ακούραστα να ακολουθούν τους ρυθμούς του “Vahlalla” χωρίς σταματημό. Οι Blind Guardian επιβεβαίωσαν ακόμη μια φορά τη φήμη τους, με άψογο ήχο και τεχνική στα τραγούδια τους, ικανοποιώντας όχι μόνο το φανατικό τους κοινό αλλά όλους τους παρευρισκόμενους.



Και εκεί που θα έλεγε κανείς ότι η βραδιά δεν μπορεί να είναι καλύτερη, ήρθαν οι Sabaton για να μας διαψεύσουν. Ξεχειλίζοντας από όρεξη για μουσική και με ένα εντυπωσιακό σόου «τίναξαν στον αέρα» τον αττικό ουρανό! Φωτιές, κανόνια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, ακόμα και… αντιαρματικά επί σκηνής «παντρεύτηκαν» εξαιρετικά με ένα μουσικό σφυροκόπημα. Και -προς τιμήν τους- φρόντισαν να ανταμείψουν το πιστό ελληνικό κοινό τους, ερμηνεύοντας τόσο το “Sparta” όσο και το “Coat of Arms”, τα δύο τραγούδια τους που έχουν εμπνευστεί από την ελληνική ιστορία, συνοδευόμενα από εξαιρετικά -και ιστορικά ορθά- βίντεο. Μάλιστα, ο μπασίστας του συγκροτήματος μας ενημέρωσε -σε άπταιστα ελληνικά- ότι έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ από τη χώρα μας και την ιστορία της ώστε μαθαίνει και τη γλώσσα μας, δείχνοντας τι σημαίνει να σέβεσαι πραγματικά το κοινό σου.



PHOTO GALLERY Photo 1/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 2/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 3/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 4/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 5/35 Epica Πηγή: Release Athens Photo 6/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 7/35 Epica Πηγή: Release Athens Photo 8/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 9/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 10/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 11/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 12/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 13/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 14/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 15/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 16/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 17/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 18/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 19/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 20/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 21/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 22/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 23/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 24/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 25/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 26/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 27/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 28/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 29/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 30/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 31/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 32/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 33/35 Release Athens Πηγή: Release Athens Photo 34/35 Sabaton Πηγή: Release Athens Photo 35/35 Sabaton Πηγή: Release Athens

Μετά από 90 και πλέον λεπτά σφυροκοπήματος, λίγο μετά τις 01:40, οι Sabaton έριξαν αυλαία σε μια από τις ομολογουμένως καλύτερες μουσικές βραδιές του καλοκαιριού, φεύγοντας με την υπόσχεση ότι θα επισκέπτονται πιο συχνά την Ελλάδα, μια και είχαν να έρθουν από το 2018.







