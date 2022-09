Ξέρουμε ποιες νέες σειρές και ταινίες θα δείτε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κυκλοφορίες του Netflix την εβδομάδα 19 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022.

To Thai Cave Rescue βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και Ο Αρωματοποιός είναι ορισμένες από τις νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουν στο Netflix αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, στις 23 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί η νέα ταινία του Romain Gavras με τίτλο ATHENA.



Σειρές του Netflix

Διάσωση σε Σπηλιά της Ταϊλάνδης (Thai Cave Rescue)

Κυκλοφορεί 22/9/2022



Μια παγκόσμια προσπάθεια διάσωσης ξεκινά όταν μια ποδοσφαιρική ομάδα νέων από την Ταϊλάνδη κι ο προπονητής της παγιδεύονται στο σπήλαιο Tαμ Λουάνγκ. Από αληθινά γεγονότα.



Τα Κορίτσια της Τελευταίας Σειράς (The Girls at the Back)

Κυκλοφορεί 23/9/2022



Πέντε 30χρονες γυναίκες, φίλες από το λύκειο, συναντιούνται για την εκδρομή που πάνε μαζί κάθε χρόνο. Φέτος όμως, μία από αυτές μόλις έμαθε ότι έχει καρκίνο.

Δυναστεία: Σεζόν 5 (Dynasty: Season 5)

Κυκλοφορεί 24/9/2022



Προχωρημένα παιχνίδια εξουσίας, δυσάρεστες αδερφικές αντιπαλότητες και αδιάκοπα σαμποτάζ δεν αφήνουν σε ησυχία τους Κόλμπι και τους Κάριγκτον ούτε αυτήν τη σεζόν.

Ταινίες του Netflix

Ο Αρωματοποιός (The Perfumier)

Κυκλοφορεί 21/9/2022



Για να ανακτήσει την όσφρησή της και να πάρει πίσω τον εραστή της, μια ντετέκτιβ συνεργάζεται με έναν αρωματοποιό που φτιάχνει τέλεια αρώματα με δολοφονικές μεθόδους.

Τα Μπλουζ ενός Τζαζίστα (A Jazzman's Blues)

Κυκλοφορεί 23/9/2022



Η ιστορία απαγορευμένου έρωτα και οικογενειακού δράματος του Τάιλερ Πέρι ξετυλίγει σαράντα χρόνια μυστικών και ψεμάτων υπό τους ήχους των μπλουζ στα βάθη του Νότου.

Λου (Lou)

Κυκλοφορεί 23/9/2022



Μια απότομη συνταξιούχος που ζει ήσυχα με το σκυλί της μάχεται τη φύση και το σκοτεινό παρελθόν της, όταν η κόρη ενός γείτονα απάγεται κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

ΑΘΗΝΑ (ATHENA)

Κυκλοφορεί 23/9/2022



Η τραγική δολοφονία ενός νεαρού αγοριού πυροδοτεί έναν πόλεμο στην κοινότητα του Αθηνά. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται τα μεγαλύτερα αδέρφια του θύματος.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

The Real Bling Ring: Η Συμμορία του Χόλιγουντ (The Real Bling Ring: Hollywood Heist)

Κυκλοφορεί 21/9/2022



Μια παρέα εφήβων στο Λ.Α., που συνελήφθη το 2009 για ληστείες σε σπίτια σελέμπριτι, προκάλεσε έναν παροξυσμό των ΜΜΕ και γέννησε μια ταινία. Τώρα, δύο από αυτούς μιλούν.

Τζόρτζι Στόουν: Η Ζωή των Ονείρων της (The Dreamlife of Georgie Stone)

Κυκλοφορεί 22/9/2022

Καθώς διηγείται το ταξίδι της από παιδί σε έφηβη ακτιβίστρια, η Τζόρτζι Στόουν θυμάται τη ζωή της και τον ιστορικό αγώνα της για τα δικαιώματα των διεμφυλικών.

Παιδικές Σειρές και Ταινίες του Netflix

Πάμε, Σκυλάκια. Πάμε!: Σεζόν 3 (Go Dog Go: Season 3)

Κυκλοφορεί 19/9/2022



Οι περιπέτειες της παρέας παίρνουν νέα τροπή όταν η Ταγκ, ο Σκουτς κι οι άλλοι φίλοι καλωσορίζουν μια νέα οικογένεια στο Γαβγούβ και την ξεναγούν στην πόλη!

Karma's World: Σεζόν 4 (Karma's World: Season 4

Κυκλοφορεί 22/9/2022



Νέα τραγούδια και περιπέτειες περιμένουν το Χάνσμπερι Χάιτς. Η Κάρμα αντιμετωπίζει με ρυθμό προκλήσεις και στηρίζει την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά της.





