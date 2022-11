Τραγουδιστής της κάντρι πέθανε λίγες ώρες μετά το γάμο του

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Τζέικ Φλιντ, πέθανε στον ύπνο του, λίγες ώρες μετά το γάμο του το περασμένο Σάββατο.

Ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Τζέικ Φλιντ από την Οκλαχόμα πέθανε στον ύπνο του από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λίγες ώρες μετά το γάμο του. Ο Φλιντ ήταν μόλις 37 ετών.

Η πρώην μάνατζέρ του, Μπρέντα Κλάιν επιβεβαίωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής. «Ο πιο αστείος, ο πιο ξεκαρδιστικός, ο πιο σκληρά εργαζόμενος, ο πιο αφοσιωμένος καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκα ποτέ στην καριέρα μου. Μόλις ετοιμαζόμασταν να ξεκινήσουμε κάποιες δουλειές μαζί, αφότου εκείνος και η Μπρέντα παντρεύτηκαν - κάτι που έγινε χθες. Ναι, χθες». έγραψε.





Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Oklahoman ο τραγουδιστής πέθανε στον ύπνο του λίγες ώρες μετά τον γάμο του το Σάββατο.

Η σύζυγος του Φλιντ, Μπρέντα στην πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατό του έγραψε συντετριμμένη: «Θα έπρεπε να κοιτάμε τις φωτογραφίες του γάμου, αλλά αντί γι' αυτό πρέπει να διαλέξω ρούχα για να θάψω τον σύζυγό μου».

Ο Φλιντ ήταν ανερχόμενος καλλιτέχνης γνωστός για τις επιτυχίες «Long Road Back Home», «What's Your Name?», «Hurry Up and Wait» και «Cowtown». Αγάπησε την κάντρι μουσική όταν ο πατέρας του διαγνώστηκε με ALS και ζήτησε από τους φίλους του να του μάθουν να παίζει κιθάρα επειδή λόγω της ασθένειας δεν μπορούσε να αθλείται μαζί του.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ



