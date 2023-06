H ταινία που σε «ρίχνει» στα βαθιά απ’ τα πρώτα λεπτά

Στον Τζον Μπέρνθαλ υπάρχει μια εκτίμηση ίσαμε τα αστέρια. Walking Dead, Punisher, We Own this City και πόσες άλλες συμμετοχές σε ταινίες ως δεύτερος ρόλος. Το Sweet Virginia ήταν μια ευκαιρία να μας δείξει πως είναι και ικανός για πρωταγωνιστής.