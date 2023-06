Nils Frahm στο Ηρώδειο // Os Mutantes στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 23 και 24 Ιουνίου

Ο πρωτοπόρος Γερμανός μουσικοσυνθέτης, από τους πιο περιζήτητους εφευρέτες ήχου της σύγχρονης μουσικής σκηνής, Nils Frahm έρχεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 στο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού για να δώσει τη συναυλία της χρονιάς!

«Leaving the crowd breathless with exhilaration»

Exclaim!

«One of the most vital modern day composers»

The Sunday Times

«His music exists in a timeless place»

Australian Financial Review

Μουσικοσυνθέτης, πιανίστας και παραγωγός, ο χαρισματικός Nils Frahm θεωρείται από τους σπουδαιότερους πρεσβευτές της σύγχρονης κλασικής σύνθεσης. Έχει χτίσει σταθερή φήμη η οποία οφείλεται στις δυνατότητές του στον αυτοσχεδιασμό, την ανυπέρβλητη τεχνική του και στο πάθος που διέπει τις ζωντανές εμφανίσεις του. Με μία ασυνήθιστη προσέγγιση στη μουσική και έναν ηχητικό δυναμισμό που συνεχώς εκπλήσσει, o Nils Frahm συνδυάζει, με μεγάλη επιτυχία, το πιάνο με ηλεκτρονικούς ήχους, άμπιεντ στοιχεία και drum machines που τον καθιστούν μοναδικό στο είδος του.

Γεννημένος στο Αμβούργο της Γερμανίας το 1982, o Nils Frahm έχει ήδη στο ενεργητικό του οκτώ άλμπουμ τα οποία έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης ενώ αξέχαστες έχουν μείνει οι συνεργασίες του με πλήθος σημαντικών ονομάτων, όπως οι Ólafur Arnalds, Anne Müller, Woodkid, F.S.Blumm, Peter Broderick και DJ Shadow. Έχει να επιδείξει πολυάριθμες παραστάσεις σε υψηλού κύρους χώρους, όπως τα Sydney Opera House, Royal Albert Hall και Barbican Centre, αλλά και έχει επιτυχημένες εμφανίσεις σε μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ, όπως τα Montreux Jazz Festival, Dour Festival, Primavera Sound και Sónar.

Μεταξύ άλλων, ο Nils Frahm έχει συνθέσει μουσική για τη μικρού μήκους ταινία «Ellis» του JR και την ταινία «Victoria» του Sebastian Schipper, για την οποία κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Best Soundtrack». Τον Σεπτέμβριο του 2022, κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ «Music For Animals», το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή μέσα. Περιέχοντας δέκα κομμάτια και με διάρκεια πάνω από τρεις ώρες, είναι ένα φιλόδοξο και συναρπαστικό σύνολο μουσικής διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχει κυκλοφορήσει ο Frahm, μέχρι σήμερα.

Everything Is Possible! Os Mutantes in Athens

Το βραζιλιάνικο psych-pop συγκρότημα OS MUTANTES, από τα πιο γνωστά και επιδραστικά ροκ γκρουπ-σύμβολα του κινήματος Tropicália στα τέλη της δεκαετίας του 1960, έρχεται στην Αθήνα, στις 24 Ιουνίου 2023, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

«A head-turning comeback»

BBC music

«There was nothing quite like Os Mutantes, and there still isn't»

The Guardian

«Kaleidoscopic, politically-charged rock»

Billboard

Οι Os Mutantes, ένα από τα πιο επιδραστικά βραζιλιάνικα ροκ συγκροτήματα, δημιουργήθηκε το 1966, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, από τη Rita Lee και τα αδέλφια Arnaldo Baptista και Sérgio Dias. Μαζί με τους Gilberto Gil, τον Caetano Veloso και τον Tom Zé, συνέβαλαν στον καθορισμό του κινήματος Tropicália.

Δραστηριοποιούμενοι στις δεκαετίες του '60 και του '70, οι Os Mutantes συνδύασαν τη βραζιλιάνικη μουσική με επιρροές από βρετανικά ροκ και αμερικανικά ψυχεδελικά συγκροτήματα, όπως οι Beatles, o Jimi Hendrix και οι Sly & the Family Stone, με την bossa nova, τη samba και την πολιτιστική κληρονομιά της βραζιλιάνικης πρωτοπορίας της τέχνης κυρίως από το κίνημα του μοντερνισμού. Δημιούργησαν έναν εντυπωσιακό, για τα δεδομένα της εποχής, ξεχωριστό και ζωντανό ήχο. Η δυναμική τους εμφάνιση το 1968 στη Βραζιλία πραγματοποιήθηκε με το ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ, ένα ψυχεδελικό αριστούργημα, που έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής και είχε έντονες επιδράσεις από το Revolver και το Sgt. Pepper των Beatles, τη βραζιλιάνικη ποπ και την avant garde μουσική.

Σε συνδυασμό με τη δική τους απίστευτη μουσικότητα και παιγνιώδη διάθεση, οι Os Mutantes παρήγαγαν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ψυχεδελικά ροκ κομμάτια της δεκαετίας του '60. Αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πολλά σύγχρονα underground ή ανεξάρτητα συγκροτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ο Beck απέτισε φόρο τιμής στο συγκρότημα με το single «Tropicália» από το άλμπουμ Mutations. Οι Bees διασκεύασαν το «A Minha Menina» στο πρώτο τους άλμπουμ, Sunshine Hit Me. Ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, Flea, έχει δηλώσει ότι είναι διαχρονικός θαυμαστής τους. Ο Kevin Barnes των Of Montreal αναφέρει τους Os Mutantes ως σημαντική επιρροή. Ο frontman των Talking Heads, David Byrne, έχει εργαστεί για την έκδοση και προώθηση της μουσικής του συγκροτήματος μέσω της δισκογραφικής του εταιρείας Luaka Bop. Ο Kurt Cobain, το 1993, ζήτησε δημόσια μια περιοδεία επανένωσης από το τρίο το 1993 γράφοντας μια επιστολή στον Arnaldo Baptista, αλλά η πρώτη ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος έγινε τελικά στο Barbican Arts Centre του Λονδίνου στις 22 Μαΐου 2006. Μετά από αυτή την εμφάνισή του, το συγκρότημα περιόδευσε επανειλημμένα, βιώνοντας σπουδαίες στιγμές στην πορεία του, όπως στο Glastonbury Festival, τον Ιούνιο του 2010.

Είκοσι χρόνια μετά τη διάλυσή τους, οι Os Mutantes είναι μια πρωτοπόρα cult μπάντα που έχει να επιδείξει αρκετά μουσικά διαμάντια, πιστό κοινό και που εξακολουθεί να επηρεάζει δεκάδες καλλιτέχνες, σε κάθε μουσικό χώρο.

Πανελλήνιες εξετάσεις 2023