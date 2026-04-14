«Μπλιμπλίκια» στο ΚΠΙΣΝ - Μια βραδιά αυτοσχεδιασμού και ζωντανής μουσικής

Snapshot Η εκδήλωση «Μπλιμπλίκια» στο ΚΠΙΣΝ την Κυριακή 19 Απριλίου παρουσιάζει αυτοσχεδιαστική μουσική και ζωντανές εμφανίσεις με πειραματικό ήχο.

Τέσσερις καλλιτέχνες (Angelos Greetana, Missigno, Jim Captain, Jo N. Tolia) συνδυάζουν DJ sets, live performances και multimedia πρακτικές σε μια πολυσυλλεκτική μουσική βραδιά.

Το SNFCC Youth Council, ομάδα νέων 16

25 ετών, επιμελείται ανεξάρτητο πρόγραμμα εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στον πολιτιστικό σχεδιασμό.

Το ΚΠΙΣΝ είναι ένας δημόσιος πολιτιστικός χώρος που υποστηρίζεται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και διαθέτει περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED πλατίνα.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και λαμβάνει χώρα στον Τοίχο Αναρρίχησης του ΚΠΙΣΝ, στη Λεωφ. Συγγρού 364 στην Καλλιθέα.

Η τρίτη «γενιά» του SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) εκπέμπει ένα τελευταίο σήμα πριν την υπόκλισή της και υπόσχεται ένα βράδυ όπου όλα γεννιούνται on the spot, ένα βράδυ αφιερωμένο στον αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια της μουσικής, την Κυριακή 19 Απριλίου στις 20.00, στον Τοίχο Αναρρίχησης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ο όρος «Μπλιμπλίκια» προέρχεται από τη γλώσσα των μουσικών και περιγράφει τον πειραματισμό με τεχνικές που συνθέτουν τον ήχο ζωντανά. Για το SNFCC Youth Council ΙΙΙ τα «Μπλιμπλίκια» είναι ζωντανή διαδικασία, είναι συλλογική εμπειρία, είναι οι ήχοι της πόλης, είναι ό,τι μας ενώνει. DJ sets χωρίς κανόνες, performance act όπου όλα θα χτιστούν μπροστά στα μάτια του κοινού, κι ένα τοπίο που θα ζωντανεύει σε κάθε χτύπο, στον παλμό της μουσικής, μέχρι που πια ήχος και εικόνα θα γίνονται ένα.

Το line-up της εκδήλωσης φέρνει κοντά τέσσερις καλλιτέχνες (Angelos Greetana, Missigno, Jim Captain και Jo N. Tolia) που κινούνται ανάμεσα στην ηλεκτρονική μουσική και την hip hop κουλτούρα συνδυάζοντας DJ sets, live performances και αυτοσχεδιασμό. Από techno-based ηχητικά τοπία και αναλογικά synths, μέχρι world και bass επιρροές και multimedia πρακτικές, η βραδιά αναδεικνύει μια σύγχρονη, πολυσυλλεκτική προσέγγιση ήχου και εικόνας.

Το SNFCC Youth Council είναι μία ομάδα 20 νέων 16 έως 25 ετών, που είναι υπεύθυνη για την επιμέλεια ενός ανεξάρτητου προγράμματος εκδηλώσεων το οποίο εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΠΙΣΝ. Στόχος της δημιουργίας του είναι η ενίσχυση της ενασχόλησης των νέων ατόμων με τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκδηλώσεων που τα αφορούν άμεσα και τα εκφράζουν, ενώ, παράλληλα, βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς της γενιάς τους.

Τα μέλη της ομάδας επιλέγονται κάθε χρόνο κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που απευθύνει το ΚΠΙΣΝ και, στη συνέχεια, μέσα από τη διαδικασία συνεντεύξεων. Μέσα από τη σύνθεση της εκάστοτε ομάδας του SNFCC Youth Council, αποτυπώνεται ένας από τους σημαντικότερους άξονες της λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, η συμπερίληψη, με τη συμμετοχή ατόμων από διαφορετικό υπόβαθρο και με ένα πολυσυλλεκτικό πεδίο ενδιαφερόντων.

To SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και υλοποιεί τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το line up της εκδήλωσης αναλυτικά:

Angelos Greetana

Μουσικός, χορευτής και DJ με βάση την Αθήνα και βαθιές ρίζες στα κρουστά και την hip hop κουλτούρα. Από το 2010 διοργανώνει freestyle battles και τα τελευταία χρόνια πειραματίζεται με την house, την afro και την hip hop μουσική.

Missigno

Οι Missigno είναι μια electronic μπάντα με βάση την Αθήνα, αποτελούμενη από τους Ιάσονα Γουάστωρ (drums), Νικόλα Γουάστωρ (keys & synthesizers), Γιώργο Κωνσταντίνου (bass) και Κυριάκο Παπαδόπουλο (sound engineer). Το σχήμα παρουσιάζει techno-based live sets που συνδυάζουν modular synthesizers, αναλογικό εξοπλισμό και αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας ένα ψυχεδελικό και κινητικό ηχητικό τοπίο.

Το 2019 ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ Binary Digit Temple στο Antart Studios, ενώ το 2021 ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ τους Dystopian Reverie. Και οι δύο δίσκοι γεννήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα από αυτοσχεδιασμούς στο στούντιο, στοιχείο που διαμόρφωσε και την ιδιαίτερη αισθητική τους ταυτότητα. Η μουσική των Missigno κινείται ανάμεσα στην techno, την ηλεκτρονική πειραματική μουσική και τον αναλογικό ήχο των modular synths, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις τους βασίζονται στην αυθόρμητη δημιουργία και τη συνεχή ηχητική εξερεύνηση.

Jim Captain

DJ, μουσικός, συλλέκτης βινυλίων και λάτρης της μουσικής ιστορίας, κινείται ανάμεσα σε world, bass και ηλεκτρονική μουσική. Η βάση του είναι η Αθήνα, αλλά έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις και ραδιοφωνικά sets σε Ελλάδα και Ευρώπη, συμμετέχοντας και σε ανεξάρτητους σταθμούς.

Jo N . Tolia

Multimedia καλλιτεχνό, που εξερευνά την ενσώματη εμπειρία, τη μνήμη και το συναίσθημα. Το διεπιστημονικό έργο του φέρνει στο προσκήνιο οικείες εμπειρίες που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό. Η αντίληψη και η αλληλεπίδραση του κοινού λειτουργούν ως δίαυλος για ξεχασμένες ή καταπιεσμένες πτυχές του εαυτού, ενεργοποιώντας μέσα από λέξεις, εικόνες και ήχους μια ευαλωτότητα που υπερβαίνει τα όρια της μνήμης και της ταύτισης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

­­­­­­­­­­­Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένας διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά βιώσιμος δημόσιος χώρος έκφρασης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σχεδιασμένο από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano και το RPBW, παραδόθηκε στην Ελληνική Πολιτεία και τους πολίτες τον Φεβρουάριο του 2017. Περιλαμβάνει τις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Μέσα από τη συνεχή υποστήριξη του ΙΣΝ, το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως ένας χώρος ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους. Από τη σύλληψη της ιδέας έως και τον Φεβρουάριο του 2026, το ΙΣΝ θα έχει διαθέσει στο ΚΠΙΣΝ συνολικά €633 εκατομμύρια ($764 εκατομμύρια).

