Με την υπογραφή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών–Γυναικών 2026

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναλαμβάνει τη χορηγία και ονοματοδοσία του ΒΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανδρών-Γυναικών 2026, συνεχίζοντας μια πολυετή και σταθερή πορεία στήριξης προς έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής αντισφαίρισης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 26 Απριλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλήτριες σε μια κορυφαία αγωνιστική συνάντηση,ιδιαίτερης σημασίας για την αθλητική κοινότητα.

Η διαχρονική παρουσία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στο Κύπελλο Ελλάδος αναδεικνύει μια σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής στήριξης προς το άθλημα. Η ονοματοδοσία της διοργάνωσης ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη σύνδεση, αναδεικνύοντας τη στενή ταύτιση του θεσμού με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και με αξίες που το χαρακτηρίζουν, όπως η ποιότητα και η αυθεντικότητα.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής αντισφαίρισης, στηρίζοντας έναν θεσμό με ισχυρό αποτύπωμα και διαχρονική σημασία για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα.