Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου δράστη που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό σχολείου

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η μητέρα ενός εκ των ανήλικων από τα νότια προάστια στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά τη λεηλασία και τον βανδαλισμό σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου δράστη που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό σχολείου
  • Η μητέρα ενός ανήλικου που εμπλέκεται στον βανδαλισμό σχολείου στη Γλυφάδα οδηγήθηκε στον εισαγγελέ με αυτόφωρη διαδικασία.
  • Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή και έκλεψαν έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την αίθουσα καθηγητών.
  • Οι ζημιές στο σχολικό συγκρότημα είναι εκτεταμένες και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη με περαιτέρω προσαγωγές και καταθέσεις αγωγών.
  • Η διευθύντρια του σχολείου και ο δήμος Γλυφάδας θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις για τα κλεμμένα χρήματα και τις υλικές ζημιές.
  • Οι τοπικές αρχές εξετάζουν μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στα σχολεία των νότιων προαστίων.
To κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε η μητέρα ενός από τους ανήλικους που εμπλέκονται στον βανδαλισμό και τη λεηλασία σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς οι δράστες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και αφαίρεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά από το σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του σχολικού συγκροτήματος και στη συνέχεια εισέβαλαν στο γραφείο του διευθυντή. Από εκεί αφαίρεσαν περίπου 8.000 ευρώ σε μετρητά, χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή. Επιπλέον, από την αίθουσα των καθηγητών εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ οι φθορές στο εσωτερικό του κτιρίου είναι εκτεταμένες.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προχωρούν στην προσαγωγή και εξέταση των εμπλεκόμενων. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο με την κατάθεση των αγωγών. Η διευθύντρια του σχολείου θα υποβάλει αγωγή για την αποζημίωση του χρηματικού ποσού των 8.000 ευρώ, ενώ ο δήμος Γλυφάδας θα διεκδικήσει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο σχολικό συγκρότημα.

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου δράστη που φέρεται να συμμετείχε στον βανδαλισμό σχολείου

Novibet
