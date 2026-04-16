Νατσιός: Η Δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα, χωρίς παρεμβάσεις

Με αναφορά στους κτηνοτρόφους της Λέσβου, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, γιατί η κυβέρνηση επιμένει στη θανάτωση των ζώων στο νησί και αποκλείει τον εμβολιασμό κατά του αφθώδους πυρετού. Το υπουργείο απαντά με μισόλογα, ότι δεν το επιτρέπει η κοινοτική νομοθεσία. Αυτό είναι ψέμα. Ο εμβολιασμός προβλέπεται από την Ε.Ε και εναπόκειται σε πολιτική απόφαση των χωρών εάν θα τον εφαρμόσουν», είπε ο κ. Νατσιός και ανέφερε το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, «με τον εμβολιασμό, κατόρθωσε να σώσει το εθνικό της κεφάλαιο».

Ο πρόεδρος της Νίκης ζήτησε να «σταματήσει η σφαγή των ζώων στη Λέσβο», προσθέτοντας πως «υπάρχουν και εθνικοί λόγοι».

Συνεχίζοντας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για θεσμική υποβάθμιση. Υποστήριξε ότι υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, καταλόγισε στην κυβέρνηση αδιαφάνεια, συγκάλυψη και πολιτικές παρεμβάσεις, ενώ συνέδεσε την κριτική του με υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και η διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

«Ότι κάνετε με τους θεσμούς με το κοινοβούλιο, με τους βουλευτές σας, με την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, με τον τρόπο που χειρίζεστε την αξιοκρατία, όλα είναι μια μεγάλη ντροπή», είπε. «Διορίζετε υπουργούς, που δεν έχουν πτυχίο ημιμαθείς ζητωκραυγαστές σας».

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως «δισεκατομμύρια μοιράστηκαν παράνομα σε ημετέρους με τη συμμετοχή στελεχών και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει επιστραφεί στους νόμιμους δικαιούχους, ενώ η όψιμη αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού, έρχεται να ταλαιπωρήσει μέσω άκρατου γραφειοκρατισμού, όλους εκείνους που ενεργούσαν στο πλαίσιο της νομιμότητας», είπε και πρόσθεσε.

«Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει δομημένη κρατική απάτη στην οποία συμμετείχαν διαχρονικά, λίγο έως πολύ, όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο, με προεξάρχουσα την τωρινή κυβέρνηση η οποία ανήγαγε αυτή την απάτη σε επιστημονικό επίπεδο».

Ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Πέρασαν τρία χρόνια και ακόμη δεν υπάρχει φως στην εξιχνίαση των αιτιών των συνθηκών, και των πραγματικών υπευθύνων της τραγωδίας» είπε ενώ καταλόγισε ευθύνες στη Δικαιοσύνη, πως «βραδυπορεί» και έκανε λόγο για «δολοφονία χαρακτήρων συγγενών των θυμάτων».

«Αυτό είναι το κράτος δικαίου του κ. Μητσοτάκη. Ένα απίστευτο πεδίο απάτης, συγκάλυψης και διαφθοράς με θύματα τους θεσμούς, έντιμους λειτουργούς και το λαό αυτής της χώρας» ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε.

«Έχετε δημιουργήσει την κοινωνία της ατιμίας. Δεν έχετε συναίσθηση πόσο μεγάλη ζημιά κάνετε στις έννοιες της Δικαιοσύνης, και της αξιοκρατίας. Την ώρα που ο υφυπουργός σας ανέμιζε το ψευτοπτυχίο του στην τηλεόραση, τον έβλεπαν και χιλιάδες νέα παιδιά με διδακτορικά και μεταπτυχιακά που ξενιτεύτηκαν, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης».