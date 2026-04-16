Άλεξ Μάνινγκερ: Νεκρός σε τροχαίο ο βετεράνος τερματοφύλακας

Snapshot Ο Άλεξ Μάνιγκερ, πρώην βετεράνος τερματοφύλακας από την Αυστρία, σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με τρένο στο Σάλτσμπουργκ.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε μέσω αυστριακών ΜΜΕ, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Μάνιγκερ αγωνίστηκε σε κορυφαίες ομάδες όπως η Άρσεναλ, με την οποία κέρδισε το νταμπλ το 1997, καθώς και σε Φιορεντίνα, Εσπανιόλ, Τορίνο, Μπολόνια, Σιένα, Λίβερπουλ και Γιουβέντους.

Είχε 33 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αυστρίας και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2017. Snapshot powered by AI

Στη θλίψη βυθίστηκε η ποδοσφαιρική Ευρώπη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του βετεράνου τερματοφύλακα Αλεξάντερ Μάνινγκερ σε ηλικία 48 ετών.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής από την Αυστρία, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, συγκρούστηκε με τρένο στο Σάλτσμπουργκ.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τα ΜΜΕ της Αυστρίας, ενώ ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που έκοψε το νήμα της ζωής στον πρώην πορτιέρο.

Ο Αυστριακός τερματοφύλακας έγινε γνωστός από την θητεία του στην Άρσεναλ, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ το 1997, ενώ έπαιξε μεταξύ άλλων σε Φιορεντίνα, Εσπανιόλ, Τορίνο, Μπολόνια, Σιένα, Λίβερπουλ, αλλά και Γιουβέντους.

Με την εθνική Αυστρίας ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ κατέγραψε 33 συμμετοχές, ενώ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2017.