Υπόγεια ρεύματα - Οργή λαού -Μία συναυλία αφιερωμένη στην ποίηση

Τα Υπόγεια Ρεύματα έρχονται δυναμικά στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο 13 Ιουνίου για μια συναυλία αφιερωμένη στην μελοποιημένη ποίηση. Το συγκρότημα θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο του άλμπουμ «Οργή Λαού» καθώς και τραγούδια μέσα από όλη του τη δισκογραφία, όπου συχνά πρωταγωνιστούν οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών.

Η σχέση των Υπόγειων Ρευμάτων με την ποίηση παραμένει διαχρονική και ουσιαστική. Από τα πρώτα τους βήματα έως σήμερα, ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, καθώς το συγκρότημα έχει επανειλημμένα στραφεί στην μελοποίηση ποιημάτων, τόσο μέσα από τη δισκογραφία όσο και στις ζωντανές του εμφανίσεις. Με το «Οργή Λαού», αυτή η διαδρομή κορυφώνεται σε μία από τις πιο άμεσες και ολοκληρωμένες εκφράσεις της.

Σε μια περίοδο όπου οι φωνές των απλών ανθρώπων συχνά καλύπτονται από τον «θόρυβο» των ισχυρών, τα Υπόγεια Ρεύματα μελοποιούν εμβληματικούς ποιητές, όπως ο Κώστας Καρυωτάκης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Κωστής Παλαμάς. Ο τίτλος του άλμπουμ και της συναυλίας είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Βάρναλη και αναδεικνύει τον έντονα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα τους αλλά και μια πραγματικότητα της εποχής.

Αφορμή για τη δημιουργία του άλμπουμ «Οργή Λαού» αποτέλεσαν οι συναυλίες του GRis Festival σε Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη και Βερολίνο, όπου το συγκρότημα παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μελοποιημένης ποίησης. Το υλικό, δοκιμασμένο στη σκηνή και σε άμεση επαφή με το κοινό, οδήγησε σε αυτή τη νέα δισκογραφική δουλειά.

Στη σκηνή της Τεχνόπολης, η ποίηση θα μετατραπεί σε ζωντανή εμπειρία, όπου οι φωνές θα ενωθούν εκφράζοντας επιτακτικά την συλλογική ανάγκη για διέξοδο απέναντι στην ασφυκτική πίεση των καθημερινών μας βιωμάτων.

Το άλμπουμ «Οργή Λαού» θα κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Τα “Υπόγεια Ρεύματα” είναι :

Γρηγόρης Κλιούμης: Κιθάρες – Φωνή

Τάσος Πέππας : Τύμπανα

Νίκος Γιούσεφ : Μπάσο – μουσικό πριόνι

Σπύρος Σπυρόπουλος : Κιθάρες

INFO:

Σάββατο 13 Ιουνίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι,

www.athens-technopolis.gr

Πόρτες: 19:30

Eναρξη: 21:00

Τιμή εισιτηρίων: Προπώληση 15€, Ταμείο 18€

(Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 10 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/ypogeia-reumata-orgi-laou/

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Σχεδιασμός Αφίσας & Γραφιστικών: Πέτρος Βούλγαρης

Παραγωγή & Επικοινωνία/Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions

Σχόλια
