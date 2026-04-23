Μαρινάκης: Πρώτη στην ΕΕ σε μείωση χρέους η Ελλάδα, το ρίξαμε στο 146,1% του ΑΕΠ - Πίνακες

Snapshot Η Ελλάδα μείωσε το δημόσιο χρέος της στο 146,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το χρέος είχε φτάσει στο 209,4% του ΑΕΠ λίγο μετά την πανδημία και πριν ήταν στο 182,7%.

Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τη μείωση του χρέους στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που νοικοκυρεύει τα οικονομικά χωρίς υπερφορολόγηση.

Η προηγούμενη διαχείριση χρέους χαρακτηρίστηκε ως επιβάρυνση για τις επόμενες γενιές, συνδεόμενη με περικοπές συντάξεων και μετανάστευση νέων.

Ιδιαίτερα αναφορά στη μείωση του χρέους που σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ αποκλιμακώθηκε στο 146,1% του ΑΕΠ έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Παρουσιάζοντας σχετικό πίνακα, ο κ. Μαρινάκης, αναφέρθηκε στην πορεία του ελληνικού χρέους από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έως και τις ημέρες μας: «Για να γίνουν κάποιοι ευχάριστοι, εκτόξευσαν το χρέος στο 103,7% του ΑΕΠ. Δυστυχώς με κάποιες εξαιρέσεις κυβερνήσεων αυτή η πορεία δεν αντιστράφηκε και τις επόμενες δεκαετίες. Φτάσαμε πριν την πανδημία στο 182,7% του ΑΕΠ, λίγο μετά στο 209,4% και από εκεί πέσαμε στο 146,1% του ΑΕΠ».

Ο πίνακας με την πορεία του δημόσιου χρέους που παρουσίασε ο Παύλος Μαρινάκης

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης έδειξε ακόμη έναν πίνακα, από τη Eurostat που δείχνει το ποσοστό μείωσης του χρέους των χωρών μελών της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ, σημειώνοντας πως η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ένωση στη μείωση του χρέους.

Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη αύξηση και τη μεγαλύτερη μείωση χρέους σε ποσοστό του ΑΕΠ

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί για ολόκληρες δεκαετίες κάποιοι για να γίνουν ευχάριστοι υποθήκευαν το μέλλον των επόμενων γενεών. Γιατί για κάθε σύνταξη που κόπηκε στα χρόνια των μνημονίων, για κάθε νέο που έφυγε στο εξωτερικό, κρύβεται αυτή η λογική: Η λογική του λεφτά υπάρχουν, η λογική του δώστα όλα», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Το γεγονός ότι επί Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα νοικοκυρεύει τα οικονομικά της χωρίς να υπερφορολογεί, μειώνει το χρέος και αφήνει στις επόμενες κυβερνήσεις ένα κράτος που δεν θα αναγκαστεί να πάρει δυσάρεστα μέτρα για να πληρώσει τα σπασμένα, είναι αν όχι η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες μας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

