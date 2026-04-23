Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε υπόγειο χώρο δίπλα από γνωστό κέντρο διασκέδασης
Επί ποδός η Πυροσβεστική για το συμβάν

ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε δίπλα από γνωστό κέντρο διασκέδασης στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30, στον υπόγειο χώρο που βρίσκεται δίπλα από το κέντρο διασκέδασης «Πύλη Αξιού».
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό για την κατάσβεση.
Τέλος από τη φωτιά, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δεν κινδύνεψε κανείς.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
