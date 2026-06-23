Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ανανεώνει τη συνεργασία του με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος

Η συνεργασία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος ανανεώνεται για πέμπτη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση για τη στήριξη της αθλητικής προσπάθειας και την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού υγρού στίβου.

Ως Official Water Partner της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ βρίσκεται σταθερά δίπλα σε αθλητές, προπονητές και φιλάθλους, στηρίζοντας κολυμβητικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Ο ελληνικός υγρός στίβος αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς και επιτυχημένους πυλώνες του ελληνικού αθλητισμού, με σημαντικές διακρίσεις, ισχυρή παρουσία και αθλητές που εκπροσωπούν καθημερινά το όραμα της εξέλιξης και της αριστείας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες και ενδυναμώνουν τη σύνδεσή του με κοινότητες που εμπνέουν και δημιουργούν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Ο κος. Κωνσταντίνος Σεπετάς, Chief Marketing Officer της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς επιβεβαιώνει τη διαχρονική μας δέσμευση να στηρίζουμε τον ελληνικό αθλητισμό και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν με συνέπεια και αφοσίωση.»

Από την πλευρά του ο κος. Κυριάκος Γιαννόπουλος, Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος δήλωσε: «Η μακρόχρονη συνεργασία μας με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα σύμπραξης με κοινό όραμα την ανάπτυξη του ελληνικού υγρού στίβου και τη στήριξη των αθλητών και αθλητριών μας σε κάθε τους βήμα.»