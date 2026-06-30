Μάχες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο με Unboxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙXHMA

Super ενισχυμένες αποδόσεις για τα παιχνίδια Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία και Μεξικό-Ισημερινός

Newsbomb

Μάχες για την πρόκριση στο Παγκόσμιο με Unboxing εμπειριών και προσφορών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙXHMA
AP
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Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται η φάση των «32» στο Παγκόσμιο. Στις 20:00 ξεκινάει ο αγώνας Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία και ακολουθούν στις 00:00 το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία και στις 04:00 το πρωί της Τετάρτης η αναμέτρηση Μεξικό-Ισημερινός.
Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στους αγώνες του Παγκοσμίου.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Κάθε μέρα για όλα τα παιχνίδια σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.
Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.
Mε το νέο Μούντο Game* προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.
Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου τις προωθητικές ενέργειες «Βet Builder Boost»*, «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»*, «Βet Lock»* και «Επιστροφή Στοιχήματος».

Οι Super ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Πολλές είναι οι Super ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης.
Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τα σημερινά νοκ άουτ παιχνίδια:

Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία

* Εύρος Γκολ: 2-3
* Να Σκοράρουν και οι 2 Ομάδες ή Over 3.5 Γκολ-Nαι

Γαλλία-Σουηδία

* Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Γαλλία να κερδίσει & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες
* Γαλλία να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Μεξικό-Ισημερινός

* Ραούλ Χιμένεθ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μεξικό να κερδίσει
* Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Sports Party* για το Παγκόσμιο σήμερα στα καταστήματα Allwyn

Σήμερα γίνεται από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στα καταστήματα Allwyn το τρίτο Sports Party για το Παγκόσμιο, με super δώρα και Super ενισχυμένες αποδόσεις. Το σημερινό Sports Party είναι για το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία και ξεκινάει στις 19:30.
Το Sports Party* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε τα παιχνίδια με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!
Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.
Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 4 επιλεγμένες αγορές, του αγώνα Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, σήμερα, από τις 19:00 έως τις 20:00.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού

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