ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιούνιο
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Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn. Τον Ιούνιο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 23 έως τις 29 Ιουνίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας σε κατάστημα της Allwyn στην Αγία Μαρίνα Χανίων, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Τελικό Αποτέλεσμα & Over 2.5 Συνολικά Γκολ», «Αποτέλεσμα Ημιχρόνου», «Διπλή Ευκαιρία» και «Over 1.5 Συνολικά Γκολ» σε 11 αγώνες από το Παγκόσμιο και κέρδισε 12.015,13 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στο ΣΚΟΡ 3 της 4ης ιπποδρομίας από το Fairview, ένας νικητής κέρδισε 1.921 ευρώ.
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ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιούνιο
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