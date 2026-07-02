Τέσσερις συλλήψεις από τη ΔΑΟΕ για εμπρησμούς, εκβιάσεις, εκρήξεις και βία κατά κρατουμένων

Snapshot Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δέκα άτομα, εκ των οποίων τα εννέα κρατούνται.

Η εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό έναν 49χρονο κρατούμενο, διέπραξε εμπρησμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις, βία κατά κρατουμένων και σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Κατασχέθηκαν όπλα, εκρηκτικά, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές συσκευές και χρηματικό ποσό κατά τις έρευνες σε οικίες και κελιά.

Έχουν εξιχνιαστεί σοβαρές υποθέσεις όπως εμπρησμοί οχημάτων, εκρήξεις σε καταστήματα, πυροβολισμοί και βία σε κρατούμενους από το 2025.

Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν εχθές, 1η Ιουλίου, κατά την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματoς (Δ.Α.Ο.Ε.) για σωρεία κακουργημάτων στα πλαίσια δράσης εγκληματικής οργάνωσης.

Μάλιστα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δέκα άτομα, εκ των οποίων τα εννέα είναι έγκλειστα στις φυλακές. Αρχηγός της οργάνωσης κρίθηκε ένας 49χρονος κρατούμενος για αντίστοιχα αδικήματα.



Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί σειρά σοβαρών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων εμπρησμοί, εκρήξεις, πυροβολισμοί και επιθέσεις σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου και κρατουμένων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας -4- αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 47, 22, 25 και 19 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -10- άτομα, από τα οποία τα -9- είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εκβίαση κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και φωτοβολίδων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή και ιεραρχική διάρθρωση, καθώς και διακριτή κατανομή ρόλων, της οποίας αρχηγικό και καθοδηγητικό ρόλο είχε 49χρονος, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Ειδικότερα, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης αναπτύχθηκε κυρίως στο κέντρο των Αθηνών και σε έτερες περιοχές με σκοπό την εξουδετέρωση ανταγωνιστικών προσώπων, τον εκφοβισμό όσων αντιστρατεύονταν τα συμφέροντα της, καθώς και την επιβολή και διατήρηση της κυριαρχίας της σε περιοχές όπου αναπτύσσονταν η εγκληματική της δραστηριότητα.

Τα ευρήματα της έρευνας σε σπίτια και κελιά

Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κελιά εγκλείστων σε καταστήματα κράτησης, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια,

3 αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί – εκρηκτικοί μηχανισμοί,

3 φωτοβολίδες,

6 αυτοσχέδια μαχαίρια,

855,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης,

3 ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης,

συσκευή γεωντοπισμού,

12 κινητά τηλέφωνα, 4 κάρτες sim,

2 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

συσκευή παροχής σήματος WIFI,

διάφορα είδη ρουχισμού, ψηφιακό ρολόι,

κουτί με πλήθος νάιλον συσκευασιών,

διάφορες ιδιόχειρες σημειώσεις,

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, καθώς και

το χρηματικό ποσό των -3.450- ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν:

υπόθεση εμπρησμού και απόπειρας έκρηξης σε βάρος σωφρονιστικού υπαλλήλου την 12-11-2025,

2 περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων την 20-09-2025 στην Παλλήνη και 23-09-2025 στο Γέρακα,

περίπτωση παράνομης βίας σε βάρος έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης την 01-10-2025,

περίπτωση πυροβολισμών σε σταθμευμένο αυτοκίνητο την 11-08-2025 σε περιοχή της Αθήνας και

2 περιπτώσεις εκρήξεων που έλαβαν χώρα σε καταστήματα σε περιοχές της Αθήνας την 16-07-2025 με αποτέλεσμα την

πρόκληση υλικών ζημιών και την 05-08-2025 με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών και το σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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