Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή λόγω 24ωρης απεργίας ναυτεργατών

Aκυρώσεις δρομολογίων για αύριο από το λιμάνι της Ραφήνας λόγω 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων – Στις 17:00 εκδικάζεται νέα προσφυγή

Newsbomb

Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή λόγω 24ωρης απεργίας ναυτεργατών
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ακυρωθούν όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατικών σωματείων.
  • Στην απεργία συμμετέχουν η ΠΕΝΕΝ, η ΠΕΜΕΝ και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».
  • Τα ναυτεργατικά σωματεία καταγγέλλουν ότι οι λιμενικές υποδομές της Ραφήνας δεν επαρκούν για τον αυξημένο αριθμό πλοίων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια.
  • Το Μονομελές Πρωτοδικείο απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της απεργίας, ενώ εκκρεμεί νέα προσφυγή για την κήρυξή της ως παράνομη και καταχρηστική.
  • Τα ναυτεργατικά σωματεία δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους ανεξαρτήτως δικαστικής απόφασης, με έμφαση στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
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Σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων τους από και προς το λιμάνι της Ραφήνας για αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου προχωρούν ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία θέτουν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα.

Η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «FAST FERRIES ANDROS» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και της επιστροφής του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου. Παράλληλα, ακυρώνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι οι επιβάτες θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ανάλογες ακυρώσεις ανακοίνωσε σήμερα και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «SUPERFERRY», «ANDROS KING», «GOLDEN PRINCESS» και «ANDROS QUEEN».

Η 24ωρη απεργία, που θα ξεκινήσει στις 06:01 αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 08:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως αναφέρουν, στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, κατά την εκτίμησή τους, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους της περιοχής.

Στο μεταξύ, η δικαστική αντιπαράθεση συνεχίζεται. Το Μονομελές Πρωτοδικείο απέρριψε το μεσημέρι της Πέμπτης το αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της αυριανής απεργίας, ενώ στις 17:00 αναμένεται να συζητηθεί νέα προσφυγή που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας κατά των ναυτεργατικών σωματείων, ζητώντας να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική.

Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμηνύουν ότι, ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί, «η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες», επιμένοντας ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

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