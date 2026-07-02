Γαλλία: Σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν 800 πυροσβέστες – Ξεκίνησαν οι εκκενώσεις

Δύο κάμπινγκ και ένα χωριό στη νότια Γαλλία εκκενώθηκαν από τις αρχές 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Γαλλία: Σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν 800 πυροσβέστες – Ξεκίνησαν οι εκκενώσεις
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  • Περίπου 800 πυροσβέστες στη νότια Γαλλία αντιμετωπίζουν πολλαπλές πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει συνολικά 12.100 στρέμματα.
  • Ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 90 χλμ/ώρα δυσχεραίνουν την κατάσβεση και προκαλούν εκκενώσεις σε χωριά και κάμπινγκ.
  • Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από έξι κάμπινγκ στην περιοχή Φρεζίς, ενώ εκκενώθηκαν και άλλα σημεία όπως το χωριό Pouzols Minervois.
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Πυροσβέστες στη νότια Γαλλία αγωνίζονται να θέσουν σήμερα υπό έλεγχο μια σειρά από δασικές πυρκαγιές και πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι τρεις πυρκαγιές, εκ των οποίων οι δύο εκδηλώθηκαν στη δυτική άκρη του λιμανιού στη Μεσόγειο, τη Μασσαλία, έχουν απανθρακώσει 12.100 στρέμματα.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά μαίνεται στη διοικητική περιοχή της Οντ, κοντά στο σύνορο με την Ισπανία, όπου έχουν απανθρακωθεί περίπου 9.000 στρέμματα. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης για τους 800 πυροσβέστες.

Ταυτόχρονα πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση μικρής κλίμακας πυρκαγιάς στο Ρονιάκ, κοντά στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας, και έχουν θέσει υπό έλεγχο μια άλλη σε γειτονική περιοχή που καλύπτει 2600 στρέμματα στην Λανσόν-Προβάνς. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, δεν υπάρχουν θύματα.

Σήμερα δεκάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το χωριό Pouzols-Minervois στην Οντ, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να εξαπλώνεται. Η πυρκαγιά ενισχύεται από τους θυελλώδεις ανέμους με ριπές που φτάνουν τα 90 χιλιόμετρα/ώρα.

Ο Eric Brocardi, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, διαβεβαίωσε στο γαλλικό δίκτυο BFMTV ότι οι υπηρεσίες διάσωσης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των κατοικιών και, πάνω απ’ όλα, για τη «διάσωση ζωών».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του δήμου Sainte-Marie-la-Mer ανέφερε ότι τουλάχιστον εκατό άτομα εκκένωσαν δύο κάμπινγκ, το Le Sainte Marie και το Le Brasilia.

Ανατολικότερα, στην Φρεζίς, μια πόλη θέρετρο στο νομό Βαρ, περίπου 32 χιλιόμετρα από τις Κάννες, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν χθες από έξι χώρους κάμπινγκ εξαιτίας γειτονικής δασικής πυρκαγιάς.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν στη Δυτική Ευρώπη για πάνω από μια εβδομάδα στα τέλη Ιουνίου αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών δεδομένης της πρόβλεψης για σταθερά υψηλές θερμοκρασίες, του πολύ χαμηλού επιπέδου υγρασίας και της ξηρής βλάστησης. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να εκδηλωθεί νέο κύμα ακραία υψηλών θερμοκρασιών.

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