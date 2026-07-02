Το ChatGPT είναι πλέον στο Viber

Ο CEO της Rakuten Viber, Ofir Eyal, παρουσίασε σήμερα τις νέες λειτουργίες με τεχνολογία ChatGPT για τους χρήστες στην Ελλάδα, φέρνοντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη απευθείας σε μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μηνυμάτων της χώρας, μέσω της συνεργασίας της Viber με την OpenAI.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ενός αποκλειστικού media event στην Αθήνα. H νέα ενσωμάτωση δίνει στους χρήστες πρόσβαση στο ChatGPT απευθείας μέσα από τη Viber, Θα είναι διαθέσιμο στις καθημερινές συνομιλίες για τους Έλληνες χρήστες, σταδιακά μέσα στις επόμενες μέρες.

Η ΤΝ στην υπηρεσία της καθημερινής επικοινωνίας

Χάρη στην ενσωμάτωση με την OpenAI, οι χρήστες της Viber στην Ελλάδα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο ChatGPT απευθείας μέσα από την εφαρμογή, χωρίς να διακόπτουν τις συνομιλίες τους. Αυτό αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της Rakuten Viber να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη πρακτική, προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινή επικοινωνία.

Λειτουργίες για κάθε μέρα

Οι παρακάτω δυνατότητες, με τεχνολογία ChatGPT, είναι πλέον διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες της Viber στην Ελλάδα σε iOS και Android, ενώ η υποστήριξη για desktop έρχεται σύντομα:

ChatGPT ως αυτόνομη επαφή και καρτέλα στη Viber : Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ChatGPT σε μια αποκλειστική συνομιλία στη Viber. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, ζητήστε βοήθεια για μια εργασία ή αναλύστε κάτι διεξοδικά, χωρίς να ανοίξετε άλλη εφαρμογή. Δεν χρειάζεστε λογαριασμό ChatGPT για να ξεκινήσετε, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ή να συνδεθείτε για υψηλότερα όρια χρήσης.

Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ChatGPT σε μια αποκλειστική συνομιλία στη Viber. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, ζητήστε βοήθεια για μια εργασία ή αναλύστε κάτι διεξοδικά, χωρίς να ανοίξετε άλλη εφαρμογή. Δεν χρειάζεστε λογαριασμό ChatGPT για να ξεκινήσετε, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ή να συνδεθείτε για υψηλότερα όρια χρήσης. Ετικέτα ChatGPT σε οποιαδήποτε συνομιλία: Εντάξτε το ChatGPT σε οποιαδήποτε συνομιλία. Χρειάζεστε ιδέες για το πού να δείτε τον αγώνα; Ρωτήστε το @ChatGPT σε ιδιωτική ή ομαδική συνομιλία για προτάσεις. Πληκτρολογήστε "@" και επιλέξτε το ChatGPT ως πρώτη επιλογή στο μενού για να κάνετε μια ερώτηση. Όλοι στη συνομιλία μπορούν να απαντήσουν στα μηνύματα του ChatGPT, διατηρώντας ζωντανή τη συζήτηση. Τα μηνύματα του ChatGPT εμφανίζονται με διαφορετική μορφή από τα υπόλοιπα, ώστε να είναι πάντα ξεκάθαρο από πού προέρχονται. Μόνο το συγκεκριμένο μήνυμα που στέλνετε κοινοποιείται στο ChatGPT — όχι το υπόλοιπο ιστορικό της συνομιλίας.

Εντάξτε το ChatGPT σε οποιαδήποτε συνομιλία. Χρειάζεστε ιδέες για το πού να δείτε τον αγώνα; Ρωτήστε το @ChatGPT σε ιδιωτική ή ομαδική συνομιλία για προτάσεις. Πληκτρολογήστε "@" και επιλέξτε το ChatGPT ως πρώτη επιλογή στο μενού για να κάνετε μια ερώτηση. Όλοι στη συνομιλία μπορούν να απαντήσουν στα μηνύματα του ChatGPT, διατηρώντας ζωντανή τη συζήτηση. Τα μηνύματα του ChatGPT εμφανίζονται με διαφορετική μορφή από τα υπόλοιπα, ώστε να είναι πάντα ξεκάθαρο από πού προέρχονται. Μόνο το συγκεκριμένο μήνυμα που στέλνετε κοινοποιείται στο ChatGPT — όχι το υπόλοιπο ιστορικό της συνομιλίας. Επεξεργασία Εικόνας: Δώστε νέα πνοή στις φωτογραφίες σας. Με τεχνολογία ChatGPT Images, μπορείτε πλέον να επεξεργάζεστε και να εξατομικεύετε φωτογραφίες απευθείας σε ιδιωτικές και ομαδικές συνομιλίες. Αλλάξτε στυλ, προσθέστε μια ιδιαίτερη πινελιά ή μετατρέψτε μια απλή φωτογραφία σε κάτι αξέχαστο για μια ξεχωριστή στιγμή. Η Viber πρόσθεσε επίσης έτοιμα πρότυπα για να ξεκινήσετε αμέσως. Επιλέξτε το κουμπί Remix και αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη.

Δώστε νέα πνοή στις φωτογραφίες σας. Με τεχνολογία ChatGPT Images, μπορείτε πλέον να επεξεργάζεστε και να εξατομικεύετε φωτογραφίες απευθείας σε ιδιωτικές και ομαδικές συνομιλίες. Αλλάξτε στυλ, προσθέστε μια ιδιαίτερη πινελιά ή μετατρέψτε μια απλή φωτογραφία σε κάτι αξέχαστο για μια ξεχωριστή στιγμή. Η Viber πρόσθεσε επίσης έτοιμα πρότυπα για να ξεκινήσετε αμέσως. Επιλέξτε το κουμπί Remix και αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Σύνοψη Συνδέσμου: Το ChatGPT συνοψίζει τα βασικά σημεία ενός άρθρου, blog post ή εγγράφου που κοινοποιήθηκε — απλώς πατήστε το κουμπί κάτω από τον σύνδεσμο. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλες τις ομαδικές συνομιλίες.

Το ChatGPT συνοψίζει τα βασικά σημεία ενός άρθρου, blog post ή εγγράφου που κοινοποιήθηκε — απλώς πατήστε το κουμπί κάτω από τον σύνδεσμο. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλες τις ομαδικές συνομιλίες. Σύνοψη Συνομιλίας: Μείνετε ενήμεροι ακόμα και σε πολυσύχναστες συνομιλίες. Με ένα μόνο άγγιγμα, λαμβάνετε μια ιδιωτική σύνοψη της συνομιλίας — ορατή μόνο σε εσάς — για να παρακολουθείτε σημαντικές λεπτομέρειες ή συμφωνημένες ενέργειες, είτε σχεδιάζετε μια σχολική εκδρομή είτε ενημερώνεστε για επαγγελματικές εξελίξεις.

Μείνετε ενήμεροι ακόμα και σε πολυσύχναστες συνομιλίες. Με ένα μόνο άγγιγμα, λαμβάνετε μια ιδιωτική σύνοψη της συνομιλίας — ορατή μόνο σε εσάς — για να παρακολουθείτε σημαντικές λεπτομέρειες ή συμφωνημένες ενέργειες, είτε σχεδιάζετε μια σχολική εκδρομή είτε ενημερώνεστε για επαγγελματικές εξελίξεις. Βελτίωση Μηνύματος: Δεν ξέρετε πώς να διατυπώσετε κάτι σημαντικό; Πατήστε το εικονίδιο με το στυλό σε οποιαδήποτε συνομιλία, κοινότητα ή κανάλι (εκτός από νήματα σχολίων) για να αναδιατυπώσετε το μήνυμά σας με τον κατάλληλο τόνο και σαφήνεια πριν το στείλετε. Κανείς δεν θα μάθει ότι χρησιμοποιήσατε το εργαλείο.

Δεν ξέρετε πώς να διατυπώσετε κάτι σημαντικό; Πατήστε το εικονίδιο με το στυλό σε οποιαδήποτε συνομιλία, κοινότητα ή κανάλι (εκτός από νήματα σχολίων) για να αναδιατυπώσετε το μήνυμά σας με τον κατάλληλο τόνο και σαφήνεια πριν το στείλετε. Κανείς δεν θα μάθει ότι χρησιμοποιήσατε το εργαλείο. Μετάφραση Μηνύματος: Γκρεμίστε τα γλωσσικά εμπόδια άμεσα. Είτε συνομιλείτε με μια τοπική επιχείρηση στις διακοπές είτε στέλνετε χαιρετισμό γενεθλίων σε συνάδελφο στη γλώσσα του, η μετάφραση είναι μόλις ένα άγγιγμα μακριά, μέσω του εικονιδίου με το στυλό.

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι χρήσιμη, προσβάσιμη και συναφής με την καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Ofir Eyal, CEO της Rakuten Viber. «Μέσω της συνεργασίας μας με την OpenAI, φέρνουμε το ChatGPT απευθείας στις συνομιλίες που οι άνθρωποι έχουν κάθε μέρα. Είτε οι χρήστες θέλουν βοήθεια στη σύνταξη ενός μηνύματος, στη σύνοψη πληροφοριών, στη μετάφραση περιεχομένου ή στην εξερεύνηση νέων ιδεών, αυτά τα εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα μέσα στη Viber.»

«Τα μηνύματα είναι εκεί που εκτυλίσσεται τόσο μεγάλο κομμάτι της καθημερινής ζωής», δήλωσε ο Torben Severson, VP and Head of Global Business Development της OpenAI. «Με το ChatGPT στη Viber, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν χρήσιμη και δημιουργική υποστήριξη ακριβώς τη στιγμή που τη χρειάζονται — από το να βρουν τις κατάλληλες λέξεις, έως να φτιάξουν μια συνομιλία ή να επεξεργαστούν μια φωτογραφία. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με τη Rakuten Viber για να φέρουμε αυτά τα εργαλεία σε μια εφαρμογή που οι χρήστες ήδη χρησιμοποιούν καθημερινά.»

Γιορτάζοντας τις πραγματικές συνδέσεις μέσω του Viber Dating

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Rakuten Viber ανακοίνωσε επίσης τους νικητές των Καλά Στέφανα, μιας ξεχωριστής πρωτοβουλίας που γιορτάζει ουσιαστικές σχέσεις και πραγματικές συνδέσεις που δημιουργήθηκαν μέσω του Viber Dating.

Από την κυκλοφορία του, τον Μάιο 2025, το Viber Dating έχει καταγράψει πάνω από 1 εκατομμύριο γνωριμίες στην Ελλάδα, όπου 1 στους 4 ‘’ελεύθερους’’ Έλληνες χρησιμοποιεί ήδη την εφαρμογή ενώ το 70% των γνωριμιών εξελίσσεται σε συνομιλία μέσα σε μόλις 6 λεπτά.

Ζευγάρια από όλη την Ελλάδα που γνωρίστηκαν μέσω του Viber Dating κλήθηκαν να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες σύνδεσης, δέσμευσης και κοινής πορείας. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, ένα ζευγάρι επελέγη να λάβει ένα γαμήλιο δώρο αξίας 25.000 ευρώ, σε αναγνώριση της ιστορίας του και του επικείμενου γάμου του.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να δημιουργούν ουσιαστικές, πραγματικές συνδέσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από την οθόνη.

Φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά μέσω της τεχνολογίας

Από τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης έως την υποστήριξη ουσιαστικών ανθρώπινων συνδέσεων μέσω του Viber Dating, η Rakuten Viber συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, τόσο στο ψηφιακό όσο και στον πραγματικό κόσμο.

Το λανσάρισμα των λειτουργιών με τεχνολογία ChatGPT στη Viber και ο εορτασμός των νικητών των Καλά Στέφανα αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο όραμα της εταιρείας για τη δημιουργία εργαλείων και εμπειριών που εμπλουτίζουν την καθημερινή ζωή, ενισχύουν τις σχέσεις και βοηθούν τους ανθρώπους να επικοινωνούν πιο ουσιαστικά.