Εκδηλώσεις ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε Ρόδο, Ηράκλειο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η επιλογή πανεπιστημίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε νέο και νέα που ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η Κύπρος αποτελεί από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς ανώτατης εκπαίδευσης για Έλληνες φοιτητές.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης μαθητών, γονέων και συμβούλων εκπαίδευσης για τις διαθέσιμες επιλογές σπουδών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα, με στόχο να παρουσιάσει τις Σχολές, τα προγράμματα σπουδών, τη διαδικασία εισδοχής, τις επιλογές στέγασης και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Ρόδος – Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, Ξενοδοχείο Acandia

Ηράκλειο – Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, Ξενοδοχείο GDM Megaron

Αθήνα – Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, Ξενοδοχείο King George

Θεσσαλονίκη – Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, Ξενοδοχείο ΔΑΙΟΣ

Ώρα έναρξης παρουσιάσεων 19:00

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

18:30-19:00 Προσέλευση

19:00-19:45 Παρουσίαση των Σχολών και των Προγραμμάτων Σπουδών Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και των Υπηρεσιών Στήριξης

19:45-20:15 Συζήτηση - Ερωτήσεις

20:15-21:00 Πληροφορίες – Υποβολή αιτήσεων

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για προγράμματα στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Νομικής, Ψυχολογίας, Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Αγωγής και των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων που προσφέρονται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πληροφορίες για τη στέγαση, τις υποτροφίες, τη φοιτητική μέριμνα, τις δυνατότητες εξ αποστάσεως φοίτησης, τις διεθνείς

συνεργασίες και τις ευκαιρίες κινητικότητας.

Υποβολή Αιτήσεων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2026 (έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026) και για Ακαδημαϊκό έτος 2026/27.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy