ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Πρεμιέρα στην Bundesliga και φουλ δράση σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

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ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Πρεμιέρα στην Bundesliga και φουλ δράση σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
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Η Bundesliga κάνει απόψε (21:30) πρεμιέρα για τη νέα σεζόν με το παιχνίδι Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη. Είναι το τελευταίο μεγάλο πρωτάθλημα που ξεκινάει. Πλέον όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα βρίσκονται σε φουλ δράση.

Στη Super League παίζουν εκτός έδρας οι «μεγάλοι» στη 2η αγωνιστική. Την Κυριακή η ΑΕΚ (21:00) αντιμετωπίζει την Κηφισιά, ο Ολυμπιακός (21:00) τον Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ (20:15) τον Ατρόμητο και τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός (19:30) παίζει με τον Λεβαδειακό.

Στην Premier League ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Δευτέρας (22:00), ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Άρσεναλ.

Στη Serie A μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγώνες της Κυριακής, Νάπολι-Κόμο (19:30) και Κάλιαρι-Ίντερ (21:45).

Στη Ligue 1 η 2η αγωνιστική ξεκινάει σήμερα (21:45) με το σπουδαίο παιχνίδι Λιλ-Παρί Σεν Ζερμέν.

Στη La Liga διεξάγεται η 3η αγωνιστική και παίζουν εντός έδρας, την Κυριακή (18:00) η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάλαγα και τη Δευτέρα (22:30) η Μπαρτσελόνα με τη Βαγιεκάνο.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στους αγώνες των playoffs, τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1», «Βet Builder Βοοst» και «Βet Lock»*.

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

  • Πρώτο γκολ στον αγώνα
  • Μέθοδος επίτευξης πρώτου γκολ
  • Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
  • Σκόρερ πρώτου/τελευταίου/οποιουδήποτε γκολ
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  • Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
  • Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
  • Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
  • Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
  • Γκολ Μονά/Ζυγά

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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