ΜΕΓΑ: Περαιτέρω αύξηση τζίρου το 2025. Στήριξη εργαζομένων και καταναλωτών

Η ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε., ολοκλήρωσε το 2025 καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών της, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ισχυρή θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ανάπτυξη της ΜΕΓΑ προέρχεται αμιγώς από οργανική ανάπτυξη, αποτυπώνοντας τη διαχρονική δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου, την εμπιστοσύνη καταναλωτών και συνεργατών, καθώς και τη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων της στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.

Στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την επόμενη ημέρα

Το 2025 αποτέλεσε μία ιδιαίτερα σημαντική επενδυτική χρονιά για τη ΜΕΓΑ, καθώς η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία δύο νέες μονάδες παραγωγής στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι, ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγική της δυναμικότητα. Οι νέες εγκαταστάσεις και γραμμές παραγωγής αποτελούν μέρος του μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας και δημιουργούν τις υποδομές για την περαιτέρω ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η ΜΕΓΑ παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην 100% ελληνική παραγωγή, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονες παραγωγικές τεχνολογίες, αυτοματισμούς, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, συστήματα διασφάλισης ποιότητας και νέες βιομηχανικές υποδομές.

Κερδοφορία με ισχυρή αναπτυξιακή βάση και υπεύθυνη στήριξη του καταναλωτή

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, που πηγάζει κυρίως από συνειδητές στρατηγικές επιλογές της εταιρείας με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ειδικότερα, το 2025 χαρακτηρίστηκε από αυξημένες διεθνείς κοστολογικές πιέσεις, κυρίως στα κόστη ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών. Παρόλα αυτά, η ΜΕΓΑ επέλεξε συνειδητά να απορροφήσει μεγάλο μέρος των αυξημένων αυτών επιβαρύνσεων, περιορίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τη μετακύλισή τους στις τιμές των προϊόντων της. Σε μία περίοδο κατά την οποία το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις, η εταιρεία επέλεξε να στηρίξει έμπρακτα τους καταναλωτές της, συμβάλλοντας στην ευρύτερη προσπάθεια συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων και διατήρησης της προσιτής πρόσβασης σε προϊόντα καθημερινής και ουσιαστικής ανάγκης.

Παράλληλα, η εταιρεία στήριξε το ανθρώπινο δυναμικό της. Αύξησε περαιτέρω τον αριθμό των εργαζομένων της, στελεχώνοντας τις νέες εγκαταστάσεις και γραμμές παραγωγής, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις πρόσθετες παροχές προς το προσωπικό της και αναβάθμισε το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που τους παρέχει.

Τέλος, συνέχισε αδιάλειπτα την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, με την έναρξη λειτουργίας δύο νέων μονάδων παραγωγής και αποθήκευσης στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την παραγωγική υποδομή και δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Παραμένοντας προσηλωμένη σε ένα μοντέλο υγιούς και βιώσιμης οργανικής ανάπτυξης, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην 100% ελληνική παραγωγή, στην τεχνολογία και την καινοτομία, στους ανθρώπους της και στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Παράλληλα, διατηρεί σταθερά στο επίκεντρο τους καταναλωτές της, επιδιώκοντας να συνδυάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη με την υπεύθυνη στήριξη της κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας.

Οι στρατηγικές επιλογές και οι σημαντικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν το 2025 ενισχύουν περαιτέρω τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ΜΕΓΑ και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας τα επόμενα χρόνια.