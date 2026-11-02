«Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου»: Νέα εκστρατεία ενημέρωσης

Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον RSV (Αναπνευστικό Συγκυτιακό Ιό) από την GSK Ελλάδος

Newsroom

«Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου»: Νέα εκστρατεία ενημέρωσης
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Η GSK Ελλάδος παρουσιάζει τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον RSV, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς πρόκειται για έναν αναπνευστικό ιό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους ενήλικες και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Με κεντρικό μήνυμα «Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου», η εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία που έχουν οι στιγμές της καθημερινότητας για κάθε άνθρωπο: ο χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους, οι αγαπημένες δραστηριότητες, οι μικρές συνήθειες και όλα όσα συνθέτουν μια ενεργή καθημερινότητα. Μέσα από μια άμεση και ανθρώπινη προσέγγιση, επιδιώκει να φέρει τον RSV πιο κοντά στην καθημερινή συζήτηση και να αναδείξει τη σημασία της έγκυρης, επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης.

Ο RSV (Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός) είναι ένας κοινός, μεταδοτικός ιός που συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα. Σε ενήλικες άνω των 60 ετών με υποκείμενα νοσήματα, ο RSV μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις. Τα νεότερα ευρωπαϊκά δεδομένα ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία της αναγνώρισης των παραγόντων που συνδέονται με σοβαρή νόσηση, καθώς σύμφωνα με το European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), ο RSV μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη σε μεγαλύτερους ενήλικες και σε άτομα με υποκείμενες συννοσηρότητες, επιφέροντας μακροχρόνια νοσηλεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον RSV (Αναπνευστικό Συγκυτιακό Ιό), της GSK Ελλάδος εστιάζει στους ενήλικες άνω των 60 ετών που ζουν με υποκείμενα νοσήματα, όπως ΧΑΠ, άσθμα ή καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς και τους φροντιστές τους, αναδεικνύοντας την ανάγκη καλύτερης κατανόησης του RSV και των παραγόντων που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης. Η εκστρατεία προτρέπει το κοινό να απευθυνθεί στο γιατρό για τον RSV, ώστε να ενημερωθεί υπεύθυνα για τον ιό και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον προσωπικό τους κίνδυνο.

Τα μηνύματα της εκστρατείας «Μην αφήσεις τον RSV να διακόψει τις στιγμές σου» θα επικοινωνηθούν μέσα από ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών και ενημερωτικού περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει την προβολή τηλεοπτικού spot σε πανελλαδικά και τοπικά κανάλια, την ψηφιακή προβολή της εκστρατείας, παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στο Μετρό, καθώς και posters και ενημερωτικά έντυπα. Παράλληλα, στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο www.stigmesxorisrsv.gr, το κοινό θα μπορεί να βρει χρήσιμο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον RSV, τους παράγοντες κινδύνου και τα υποκείμενα νοσήματα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του ιού και των πιθανών επιπτώσεών του.

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση της GSK Ελλάδος για την προαγωγή της πρόληψης και την ενίσχυση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης του κοινού και των επαγγελματιών υγείας.

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