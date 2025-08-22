Δολοφονία στο Χαλάνδρι: «Σκοπός μου δεν ήταν να τη σκοτώσω» - Τι θα πει στην απολογία του ο 28χρονος

Σήμερα απολογείται στον εισαγγελέα ο 28χρονος που δολοφόνησε τη 47χρονη στο Χαλάνδρι. Ο 28χρονος δράστης είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 28χρονος το πρωί της Δευτέρας (18/8) είχε δει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τη 47χρονη στο συσσίτιο ενορίας. Έφυγε και την περίμενε στο σπίτι της. Πριν τη μαχαιρώσει, της ζήτησε να ανέβουν σπίτι της, στο οποίο όπως είπε δεν είχε ξαναπάει.

Εκείνη αρνήθηκε και άρχισε να φωνάζει και ο 28χρονος σήκωσε το ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του και την τραυμάτισε θανάσιμα.

Όπως υποστήριξε: «Είχα προμηθευτεί σακούλες. Ήθελα να τις βάλω στα παπούτσια μου όταν ανέβαινα στο σπίτι της για να μην μπορεί μετά να καλέσει την Αστυνομία και να αποδείξει ότι είχα πάει εκεί να της ζητήσω τον λόγο».

«Σκοπός μου δεν ήταν να τη σκοτώσω, μόνο να την απειλήσω», λέει ο 28χρονος

Οι αστυνομικοί, κατά τη σύλληψη του 28χρονου, εντόπισαν στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Γι' αυτά τα μαχαίρια φέρεται να υποστήριξε: «Το ένα το είχα πάντα μαζί μου. Το δεύτερο το αγόρασα πριν από μερικές μέρες από την Ομόνοια. Σκοπός μου δεν ήταν να την σκοτώσω, μόνο να την απειλήσω για να μάθω τι είχε πει στους φίλους μου».