Χαλάνδρι: Στο κορμί της 47χρονης έμεινε η λάμα από το μαχαίρι του 28χρονου

Με τουλάχιστον 15 μαχαιριές σκότωσε στο Χαλάνδρι τη 47χρονη ο 28χρονος που απολογείται την Παρασκευή και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 28χρονος έδρασε με τόσο μεγάλη μανία, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση. Κι αυτό γιατί ενώ μαχαίρωνε την 47χρονη, η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, έμεινε μέσα στο κορμί της και τότε εκείνος έβγαλε ένα δεύτερο μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.

Σύμφωνα με το MEGA, ο δικηγόρος του αναμένεται να ζητήσει να εξεταστεί από ειδικούς ο δράστης, μέσω της διενέργειας ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διαπιστωθεί εάν είχε ψυχολογικά προβλήματα. «Έχει μια ιδιάζουσα προσωπικότητα που δεν τον κάνει να φέρεται σύμφωνα με την ηλικία του», ανέφερε στο MEGA ο δικηγόρος του 28χρονου, Αριστομένης Μπαλάσκας, για να συμπληρώσει: «θα μου επιτρέψετε να έχω αμφιβολίες για το αν χρησιμοποιήθηκε το δεύτερο μαχαίρι, που δεν ήταν μαχαίρι αλλά σουγιάς». Μάλιστα, λέει: «Αν δείτε την εικόνα του, εκτόνωσε μία μανία καταδιώξεως και μετά δεν είχε άλλες δυνάμεις. Η εικόνα του εκτονώθηκε και έσβησε».

Ήταν νευρικός και ζητούσε χρήματα λένε οι φίλοι του

Ο 28χρονος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς, ότι δολοφόνησε τη 47χρονη επειδή ήταν θυμωμένος μαζί της. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη τον είχε διαπομπεύσει στους φίλους του. Αυτός, ήταν και ο λόγος που πήγε να τη συναντήσει εκείνη την ημέρα, όπως υποστηρίζει. Εκείνη φαίνεται πως αντέδρασε, έβαλε τις φωνές και τότε την δολοφόνησε με 15 μαχαιριές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του 28χρονου και όπως διαπιστώθηκε, η 47χρονη δεν τον είχε κακολογήσει ποτέ. Όπως είπαν, ο λόγος που απομακρύνθηκαν από τον φίλο τους ήταν καθώς είχε γίνει πολύ νευρικός και τους ζητούσε συχνά χρήματα.

Η 47χρονη έπεσε νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε ενώ φώναζε στη γειτόνισσά της: «Ρούλα, βοήθησέ με!». Η 47χρονη είχε απευθυνθεί στις Αρχές τον περασμένο Μάρτιο, δηλώνοντας ότι ο 28χρονος την παρενοχλούσε.

