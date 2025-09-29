Σε μάστιγα εξελίσσονται οι κλοπές στα μέσα μεταφοράς - Αυξάνονται και οι σεξουαλικές επιθέσεις

Φαίνεται ότι η αστυνόμευση δεν αρκεί

Newsbomb

Σε μάστιγα εξελίσσονται οι κλοπές στα μέσα μεταφοράς - Αυξάνονται και οι σεξουαλικές επιθέσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλοπές, τσακωμοί, μαχαιρώματα, ναρκωτικά. Καθημερινά περιστατικά σε δρομολόγια λεωφορείων.

Για την ασφάλεια των επιβατών πραγματοποιούνται καθημερινές περιπολίες σε δρομολόγια της δυτικής Αττικής. Από τις αρχές του έτους έχουν γίνει πάνω από 90.000 έλεγχοι με την αστυνομία να προχωρά σε 1536 συλλήψεις για ναρκωτικά, ληστείες, όπλα, φθορές, και άλλες παραβάσεις.

Τι λένε θύμα

Η κυρία Λαμπρινή έπεσε θύμα ληστείας από δύο γυναίκες όταν ανέβαινε τις κυλιόμενες του Μετρό. Έδωσε μάχη για να πάρει πίσω το πορτοφόλι της. Η ίδια μίλησε στο Mega.

«Η μία πάτησε το κουμπί το κόκκινο και σταμάτησε την ηλεκτρική την σκάλα στη μέση οπότε άρχισα να ανεβαίνω με τα πόδια πήγε σιγά σιγά πίσω και άνοιξε το φερμουάρ το κατάλαβα όμως και της λέω το πορτοφόλι μου, μου λέει δεν το πήρα την χτυπούσα με μανία ”δώσε μου το τώρα, δώσε μου το τώρα” μέχρι που μου το έδωσε».

Οι πορτοφολάδες στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχεδόν ποτέ δεν δρουν μόνοι τους αλλά σε οργανωμένες ομάδες. Ο ένας θα κάνει τη βρώμικη δουλειά και ο τσιλιαδόρος η κάποιο τρίτο πρόσωπο θα πάρει τα κλοπιμαία και θα γίνει καπνός.

«Την παρενόχλησε στο τρόλεϊ»

«Βλέπω αυτόν τον άνθρωπο με τα γεννητικά του όργανα έξω και τριβόταν από πίσω μου». Η Ελεονώρα, έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης πριν λίγες μέρες μέσα στο τρόλεϊ. Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, άρχισε να φωνάζει σοκαρισμένη.

«Τον αρπάζω από την μπλούζα του με όλη μου την δύναμη, αρχίζω να φωνάζω και να λέω ”τι έκανες, πώς τόλμησες να το κάνεις΄΄ και τα σχετικά».

Η φίλη της ακινητοποίησε τον δράστη μέχρι να φθάσει η αστυνομία για να τον συλλάβει. Ακόμα και σήμερα προσπαθεί να συνέλθει από την τραυματική εμπειρία που έζησε.

«Φόραγα ένα συγκεκριμένο παντελόνι, όταν γύρισα σπίτι μου, αισθάνθηκα τέτοια απέχθεια που δεν μπορούσα να το πλύνω γιατί κάθε φορά που έβλεπα το τζιν, μου ερχόταν στο μυαλό μου αυτή η εικόνα».

Αυτό ωστόσο που την σόκαρε ακόμη περισσότερο είναι ότι ούτε ο οδηγός, αλλά ούτε οι επιβάτες έσπευσαν να την βοηθήσουν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό - «Τρέχει» με 200 χλμ/ώρα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Παπασταύρου απαντά στην Άγκυρα για τα περί συνεκμετάλλευσης στη Μεσόγειο: «Καζάν – καζάν… γιοκ»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθούν οι φετινές τιμές - Μείωση σε 19 νησιά λόγω ΦΠΑ

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σταυροδρόμι του ΠΑΣΟΚ και το Συνέδριο

06:43WHAT THE FACT

Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Εμπρησμός καφετέριας τα ξημερώματα

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο παιδικό δωμάτιο έως τα 30: «Πονοκέφαλος» στέγαση και έξοδα για τους νέους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο; Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη – Πήγε με ταξί

23:37ΕΛΛΑΔΑ

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ