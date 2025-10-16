Φοινικούντα: ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

Στην ανακοίνωση για τη σύλληψη των δυο δραστών για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα προχώρησε η ΕΛΑΣ

Φοινικούντα: ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»
Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με τους δυο 22χρονους που είναι στα χέρια των Αρχών να θεωρούνται ως ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως έχουν βρεθεί και τα ρούχα που φορούσε ο εκτελεστής την ημέρα της διπλής δολοφονίας ενώ έχει χαρτογραφηθεί πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν οι δυο νεαροί για να φτάσουν στο κάμπινγκ.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των δυο νεαρών ως ο άνθρωπος πίσω από τις δυο απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία -2- ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έτερου ατόμου, που τελέστηκαν την 05-10-2025 στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της 5-10-2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση».

