Ιωάννινα: Οδηγός εγκατέλειψε αυτοκίνητο με 193 κιλά κάνναβης στην Κόνιτσα

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε από αστυνομικούς αργά το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, οδηγός αυτοκινήτου όταν αντιλήφθηκε την αστυνομική παρουσία και προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, πραγματοποίησε επιτόπια αναστροφή, αναπτύσσοντας ακολούθως ταχύτητα.

Ο οδηγός κατά την προσπάθεια της διαφυγής του έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί. Ο οδηγός του οχήματος στη συνέχεια εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι καθώς και το δύσβατο της περιοχής τράπηκε σε φυγή πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί κατά τον έλεγχο του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών, βρήκαν και κατέσχεσαν 125 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 193 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για την ανακάλυψη της ταυτότητας του οδηγού, βρίσκονται σε εξέλιξη.

