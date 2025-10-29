Καματερό: Δύο συλλήψεις για εμπορία ελαιολάδου – Κατασχέθηκαν 600 λίτρα
Εντοπίστηκαν 120 δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων έκαστο με ελαιόλαδο αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο άτομα ηλικίας 19 και 33 ετών για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων, στην περιοχή του Καματερού.
Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Καματερού, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε φορτηγό και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν 120 δοχεία χωρητικότητας πέντε λίτρων έκαστο, εμπεριέχοντα 600 λίτρα ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καματερού.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
